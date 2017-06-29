قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلغاء إدراج أسهم شركة الدار الوطنية للعقارات «أدنك» لانتهاء الفترة المسموحة للشركة باستكمال الشروط والمتطلبات اللازمة لعقد الجمعية العامة خلال 3 أشهر من قرار مجلس الهيئة بإيقاف التداول. وأكدت «هيئة الأسواق» في بيان على موقع البورصة، على ضرورة تنفيذ قرار المجلس بإلغاء إدارج أسهم أدنك، لانتهاء فترة انعقاد العمومية والتي تستمر من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين في 22 مارس الماضي وحتى 22 يونيو الجاري. وكان المجلس قرر بنهاية مارس الماضي إلغاء إدراج أسهم الشركة ما لم تستكمل الشروط والمتطلبات اللازمة لعقد الجمعية العامة.