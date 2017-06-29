7 % نمو الطیران التجاري الأوروبي متجاوزاً الولايات المتحدة

قالت دراسة صادرة عن «ديلويت» حول الأداء المالي لقطاعي الطيران التجاري والحربي في 2017، إن إيرادات قطاعي الطيران والدفاع العالمي ارتفعت بنسبة 2.4% لتصل إلى 674.4 مليار دولار في 2016، أي بنسبة أعلى بقليل من نمو الناتج المحلي العالمي الإجمالي المقدر بـ 2.3%.

وساهمت أكبر 100 شركة تم تحليلها بـ 15.7 مليار دولار من الإيرادات، مع نمو كان مصدره الرئيسي قطاع الطيران التجاري الأوروبي والحربي الأميركي. كما شكلت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والقطاعات الإلكترونية من أكبر المساهمين من حيث نمو الإيرادات الإضافية والتي أضافت 3.4 مليارات دولار و3.7 مليارات دولار من الإيرادات.

وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية للطيران التجاري، سجل الطلب على الطائرات في أوروبا ارتفاعا بنسبة 8.3%، في حين شهدت الولايات المتحدة انخفاضا طفيفا بنسبة 1.8%. ورغم الانخفاض الطفيف لشحنات الطائرات التجارية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا القطاع مازال يسجل رقما قياسيا من حيث تسليم 1.436 طائرة على المستوى العالمي.

وواصل القطاع الفرعي للدفاع العالمي التعافي مع زيادة الإنفاق على الدفاع، فبعد الانتعاش الذي بدأ في العام 2015، نمت الإيرادات في العام 2016 بنسبة 2.1% (7.2 مليارات دولار) لتصل إلى 351.3 مليار دولار. كذلك، انخفض قطاع الدفاع الأميركي الفرعي بمقدار 2.2% و0.9% في عامي 2014 و2015.