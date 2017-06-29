أعلن بنك الكويت الوطني أن انكشافات المجموعة التي تزيد على سنة في قطر بلغت 227 مليون دينار، بما يمثل 0.9% من إجمالي موجودات المجموعة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن أكثر من نصف تلك القيمة تخص انكشافات سيادية منخفضة المخاطر مع جهات حكومية وبنوك قطرية، أما النسبة المتبقية فتتضمن انكشافات ائتمانية واستثمارية أخرى.

وقال البنك في بيانه إن كل انكشافات المجموعة تم منحها بناء على سياسة مصرفنا الائتمانية والاستثمارية المتحفظة والحصيفة، وتماشيا مع استراتيجيته الصارمة في إدارة المخاطر للتحوط والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة. وحول الأثر المالي، لفت البنك إلى أنه لا يوجد أثر مالي حاليا على المركز المالي.