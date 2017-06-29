انتشرت في الآونة الأخيرة عملة «البيتكوين» في العالم خصوصا بعد هجوم «الفدية» الالكتروني، ولم تتوقف عملة «البيتكوين» عن إثارة الجدل منذ تأسيسها، خصوصا بعد أن شهدت تقلبات حادة في الوقت الأخير، وفي حين تجاوزت قيمتها الألف دولار في بداية عام 2017 ثم تراجعت بشكل حاد، تزايدت التساؤلات حول ماهية هذه العملة.

ما البيتكوين؟

«البيتكوين» هي عملة رقمية، أو عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية. من اختراع وتصميم شخص مجهول الهوية عرف بـ «ساتوشي ناكاموتو».

وهي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

ويقول القائمون على «بتكوين»: إن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى سنة 2009، هو تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غير بها الويب أساليب النشر. ويمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. وعلى سبيل المثال تستخدم في عملية شراء الأسلحة على المواقع الإلكترونية.