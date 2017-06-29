ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع على المدى الطويل لبنك الخليج، عند مستوى «-A»، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.وطبقا لإفصاح البنك للبورصة، فإن الوكالة أبقت على التصنيف الائتماني للبنك على المدى القصير عند مستوى «A-2». وتوقعت الوكالة، وفقا لبيان البنك، زيادة أرباح البنك الأساسية 1% من الأصول المعدلة في نهاية عام 2018 بالرغم من بقاء النسبة أقل من النسب التي تحققها البنوك الأخرى.



وأوضحت، أن الأصول السائلة للبنك بمفهومها الشامل تغطي احتياجات تمويل للخدمات المصرفية التجارية على المدى القصير بحوالي 1.44 مرة بالمعدل خلال السنوات الخمس الماضية.وتابع البنك في البيان، أنه تمكن بحسب الوكالة من تحسين رأس المال وتخفيض مخاطر انخفاض الانكشاف في محفظة القروض على مدى الثلاث سنوات الماضية.



وأشارت الوكالة إلى أنه أصبح بإمكان البنك المحافظة على نسبة رأس المال المعدلة بالمخاطر أعلى من 10%، مع افتراض إمكانية تغطية تكلفة المخاطر وحدوث تحسن في هوامش الربح وتحقيق زيادة 5% في محفظة القروض خلال العامين المقبلين. وأوضحت الوكالة أن عوامل دعم التصنيف وتغير النظرة المستقبلية تتمثل في تحسن رأس المال وانخفاض مخاطر منح القروض، مع تحسن النزعة للمخاطر إلى جانب انخفاض تركزات العميل الواحد، وتحسن مزيج مصادر الدخل ساهم في دعم التصنيف بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط.

استبعاد 25% من الربط الضريبي على «أوج» وشركائها بالسعودية

وافقت لجنة الاعتراض الزكوية والضريبية الابتدائية بالرياض على استبعاد 25% من الربط الضريبي المقرر على شركة أوج القابضة وجميع شركائها، وقدرها 118.7 مليون ريال سعودي (31.6 مليون دولار).

وكانت الشركة أعلنت في مارس 2016 أن مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية قامت بربط ضريبة أرباح رأسمالية على الشركة، وشركة مسعى العقارية التابعة لها، وباقي الشركاء البائعين لصفقة برج المقام - أبراج البيت بالمملكة، بقيمة 118.7 مليون ريال سعودي. وتستحوذ أوج القابضة على نحو 98.9% في شركة مسعى العقارية.

أرباح «آبار» 2.5 مليون دينار.. وتوزع 5% منحة

ارتفعت الأرباح السنوية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، حيث بلغت في العام المالي المنتهي في 31 مايو الماضي نحو 2.5 مليون دينار، مقابل 2.4 مليون دينار أرباح العام المنتهي في 31 مارس 2016 بنمو بلغ 3.8%.

وقالت الشركة في البيان بأن البدء في عقود نفط الكويت التي تم تجديدها وتسليمها خلال العام ساهم في نمو الأرباح السنوية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 5% أسهم منحة عن العام المالي المنتهي في 31 مايو الماضي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وهي نفس توزيعات الشركة للعام السابق له.

«جي إف إتش» توقع اتفاقية تخارج بـ 55 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن توقيع المجموعة لاتفاقية مع مجموعة بروموسفن القابضة، وذلك للتخارج من احد الأصول المدرجة في محفظتها العقارية بما يقارب 55 مليون دولار.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية المجموعة للتخارج من بعض الأصول غير الأساسية. يذكر ان قيمة الأصول المسجلة في سجلات المجموعة تعادل 20 مليون دولار، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة إيجابا على نتائج المجموعة المالية للربع الثاني من 2017.

«لوجستيك» و«الرابطة» تطلبان استمرار إيقاف التداول على أسهمهما

تقدمت شركتا «كي جي إل لوجستيك» و«رابطة الكويت والخليج للنقل»، بطلب إلى بورصة الكويت لاستمرار إيقاف التداول على أسهمهما لحين اكتمال معلومة جوهرية، والتي قد تستغرق أسبوعين إضافيين.

وكانت الشركتان تقدمتا، في 11 يونيو الجاري، بطلب للبورصة لإيقاف التداول على أسهمها لحين الإفصاح عن معلومة جوهرية.

يشار إلى أن مجموعة الرابطة تستحوذ على 47.4% في أسهم لوجستيك، فيما تتوزع باقي الملكية على 5.2% ليوسف الزين، و5.4% لمؤسسة الخليج للاستثمار.