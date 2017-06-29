تراجعت أسعار النفط أمس بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية، ما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ ثلاثة أعوام لن تنتهي قريبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات إلى 46.59 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 44 دولارا للبرميل.

وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير بعدما انخفضت نحو 20% منذ منتصف مايو، لكن تقرير معهد البترول الأميركي أظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو إلى 509.5 ملايين برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذروته منذ أسابيع قليلة.

وتظهر زيادة المخزونات الأميركية أن المعروض العالمي لا يزال وفيرا رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير 2017 ومارس 2018.

إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط الليبي إن إنتاج البلاد من الخام هذا الأسبوع يبلغ نحو 935 ألف برميل يوميا بعدما لامس 950 ألف برميل يوميا في أواخر الأسبوع الماضي.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميا بنهاية يوليو، وتلقت دفعة هذا الشهر بتوصلها لاتفاق مؤقت مع فنترشال الألمانية لاستئناف الإنتاج وسط نزاع بشأن عقد بين الجانبين. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن متوسط إنتاج روسيا من النفط انخفض في يونيو بما يتراوح بين 305 آلاف و308 آلاف برميل يوميا مقارنة مع أكتوبر، وتخفض روسيا إنتاج النفط في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة لرفع أسعار الخام العالمية.

.. والكويتي يرتفع إلى 41.7 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.1 دولار في تداولات أول من أمس ليبلغ 42.87 دولارا مقابل 41.7 دولارا للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.