أعلنت شركة فيسبوك أن عدد مستخدمي موقع التواصل حول العالم قد بلغ ملياري شخص يستخدمون الموقع بانتظام، وذلك دليل على مواصلة الموقع للنمو وتحوله من مشروع أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة إلى أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، عبر صفحته على «فيسبوك»: «يشرفني أن أكون في هذه الرحلة معكم».

ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان 6 من القارات السبع، كما يمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7.5 مليارات نسمة.

ويتجاوز عدد مستخدمي «فيسبوك» عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وقالت شركة «تويتر» في أبريل إن عدد مستخدمي موقعها 328 مليونا، بينما بلغ عدد مستخدمي «سنابشات» يوميا 166 مليونا في نهاية الربع الأول.

وبلغ عدد مستخدمي خدمات «فيسبوك» شهريا حتى 31 مارس 2017 نحو 1.94 مليار شخص في زيادة بنسبة 17% عن العام السابق. وكان عدد المستخدمين قد وصل إلى مليار في أكتوبر 2012.

وتستغل الشركة، التي أسسها زوكربيرغ عام 2004 من غرفته بسكن الجامعة، حجم المستخدمين الهائل لاستقطاب المعلنين وتوفر لهم إمكانات تسويقية موجهة لعملائهم المستهدفين بدقة استنادا إلى البيانات المتاحة عن رواد الموقع.