أعلن كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، عن إجمالي انكشافاتهما مع البنوك القطرية في افصاحين للبورصة امس، ويقدر إجمالي انكشافات البنكين بنحو 151.4 مليون دينار.

وقال البنك الأهلي الكويتي إن إجمالي انكشافات المجموعة مع البنوك القطرية بلغ 148.2 مليون دولار.

وأوضح الأهلي، في بيان للبورصة امس، أن جميع انكشافات المجموعة مع البنوك القطرية تقل آجالها عن سنة.

وفي بيان آخر للبورصة، أوضح بنك بوبيان أن إجمالي انكشافاته على السوق القطري بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، بما يعادل 0.09% من إجمالي أصول بوبيان.

يشار إلى أن إجمالي موجودات «بوبيان» بلغت 3.7 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2017.

وطبقا لإفصاح البنك، فإن تلك الانكشافات تخص بنوكا قطرية ذات تصنيفات ائتمانية فئة «A».

وباشرت البنوك الكويتية في الإفصاح عن انكشافاتها على دولة قطر، بناء على طلب إدارة الإفصاح لدى هيئة أسواق المال.

.. و انكشاف «لوجستيك» لا يتجاوز 1%

أعلنت شركة كي جي إل لوجستيك أن انكشافها على السوق القطري محدود، وبنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي حقوق الملكية.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، فإن نسبة التأثير المحتمل أقل من 1% من إجمالي حقوق الملكية. وتستحوذ الشركة على 49% في شركة كي جي إل لوجستيك - قطر.

وتقدمت الشركة أول من أمس وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بطلب إلى بورصة الكويت لاستمرار إيقاف التداول على أسهمهما لحين اكتمال المعلومة الجوهرية، والتي قد تستغرق أسبوعين إضافيين.