ليست لدينا طلبات جديدة بعد تسلم الطائرات المقررة في 2020

في حال لم يتم بيع «الكويتية» بالكامل قد نتخذ قراراً ببيع وحدات فردية محمود عيسى

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سامي الرشيد إن المؤسسة تدرس إضافة رحلات إلى واشنطن دي سي أو شيكاغو في ظل إحياء خططها القديمة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المنافسة في المنطقة، على الرغم من تصعيد الولايات المتحدة الأميركية القيود على السفر.

وأضاف الرشيد في لقاء مع محطة بلومبيرغ الإخبارية إن تسيير رحلات جديدة، قد تتضمن أيضا وجهات جديدة مثل سيئول، ومانشستر، وسراييفو، أو مطارات في الصين والمغرب، والسعودية، فيما يعتبر جانبا من خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق، انسجاما مع مساعي الخطوط الجوية الكويتية للعودة إلى الربحية، واستقطاب المزيد من كبار العملاء.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، قال الرشيد إن الشركة بصدد خطط توسع معتدلة، مشيرا إلى أن بعض الوجهات ستبدأ في وقت مبكر من هذا العام. أما إعادة الحظر المفروض على سفر بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة فلن يعوق خطط «الكويتية»، مضيفا «اننا ماضون في خطط التوسع بصرف النظر عن القيود الأخيرة».

وفي محاولة للمنافسة على نحو أكثر فاعلية في سوق طيران يعد مزدحما بمنافسين آخرين، كان من المفترض خصخصة «الكويتية» بعد سماح مجلس الأمة ببيعها عام 2008. لكن تلك الخطة تأجلت من جديد في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت لجنة برلمانية في شهر يونيو أنها تريد إبقاء الشركة تحت ملكية الحكومة.

وكشف الرشيد النقاب عن انه في حال لم تتم عملية بيع «الكويتية» بالكامل، فإنها قد تتخذ قرارا بدلا من ذلك ببيع وحدات فردية مثل الشحن واعمال المناولة الأرضية.

وقال الرشيد، الذي تولى مسؤولية المؤسسة في أبريل الماضي انه يود أن يرى عملية الخصخصة تسير على قدم وساق، مضيفا «اننا نتطلع إلى تبني أساليب ومساع مختلفة».

ويضطلع الرشيد بمراجعة خطة إعادة هيكلة المؤسسة ويتوقع أن تحقق أرباحا بحلول العام المالي 2020/2021. وكانت المؤسسة من قبل قد استهدفت تحقيق الربحية في 2019.

مسار أطول

وللمساعدة في دفع عجلة التحول، قال الرشيد ان المؤسسة تخطط للتركيز على تحسين خدماتها وأدائها المالي من خلال إضافة المزيد من خطوط الطيران المربحة. وقد ادخلت المؤسسة في السنوات الأخيرة، مقصورة جديدة من الدرجة الأولى على طائراتها بوينغ 777 وأضافت فئة اقتصادية متميزة. ويأتي توسعها في الوقت الذي تسعى فيه شركات النقل الجوي إلى تعويض تباطؤ النمو من خلال فرض رسوم إضافية وتقليص العمالة لديها.

وتسير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، رحلات إلى 38 وجهة، بما في ذلك أكبر المراكز الأوروبية ومدن جنوب آسيا مثل مومباي وبانكوك. ويخدم أطول رحلاتها مدينة نيويورك عبر مطار شانون الايرلندي.

وقال الرشيد ان طائرات بوينغ 777 التي تملكها او التي سيتم تسلمها في وقت لاحق ستستخدم في تغطية الرحلات طويلة المدى. وستقوم المؤسسة، التي لا تزال تتوقع تسلم 3 نماذج أخرى من طراز 777-300ER، بما في ذلك الطائرة الأخيرة في أغسطس المقبل، بتمويل شراء هذه الطائرات من خلال اتفاقية بيع وإعادة تأجير مبدئية تم توقيعها هذا الشهر مع شركة الطيران والتأجير والتمويل الكويتية ـ الافكو.

وأشار الرشيد إلى ان الشركة لا تزال تتوقع تسلم 15 طائرة من طراز ايرباص SE A320neo و10 طائرات من طراز A350-900s، من المحتمل أن يكون تمويلها مزيجا من القروض المصرفية والتأجير. وينبغي أن يتم تسليم الطائرات في وقت ما في عام 2021 وليست هناك خطط لأي طلبات أخرى.