احتلت السعودية المرتبة الـ 19 عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تزيد على 30 مليون دولار لكل منهم، وذلك بحسب تقرير حديث لشركة «ويلث إكس» لكبار الأثرياء في العالم لعام 2016.

وأوضح التقرير أن عدد الأثرياء في المملكة بلغ بنهاية العام 2016 نحو 2640 ثريا، يملكون مجتمعين ثروة تقدر بنحو 427 مليار دولار.

بينما جاءت الإمارات في المركز الـ 28 عالميا٬ والمركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط بـ 1120 ثريا تقدر ثرواتهم مجتمعين بـ 272 مليار دولار، في حين لم تضم القائمة المعلنة من «ويلث إكس» التي تتضمن 30 دولة أي أثرياء من الكويت.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالميا ضمن قائمة ويلث-إكس لفائفي الثراء بـ 73.1 ألف ثري يملكون 8719 مليار دولار ما يمثل 33% من إجمالي ثروة كل فائقي الثراء في العالم.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد فائقي الثراء خلال العام 2016 بنسبة 3.5% ليصل إلى 226.45 ألف ثري مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما ارتفع مجموع ثرواتهم بنسبة 1.5% لتصل إلى 27 تريليون دولار.