ارتفع الذهب خلال تعاملات أمس بعدما تراجع الدولار أمام عملات أخرى بفعل مراهنات على أن البنوك المركزية في أوروبا تتأهب لتقليص الحوافز النقدية لكن ارتفاع الأسهم كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة إلى 95.685، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى بما قد يزيد الطلب.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1249.79 دولارا للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن الأصفر بنسبة مماثلة في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس آب إلى 1249.70 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.86 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 16.90 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 0.3% إلى 922.50 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 858.95 دولارا للأوقية.