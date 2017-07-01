الجنيه الإسترليني اقترب من أعلى مستوياته في 9 أشهر أمام الدولار



اتجه الدولار الأميركي أمس لتسجيل أضعف أداء فصلي له في 7 سنوات، حيث لم يشهد تعافيا يذكر أمام غيره من العملات الرئيسية بعد أسبوع شهد تعليقات تميل إلى التشديد من مسؤولين ببنوك مركزية هزت أسواق العملة الكبرى.

وزاد الدولار نحو 0.2% أمام اليورو في التعاملات المبكرة في أوروبا لكنه يظل منخفضا نحو 9% منذ بداية الربع الحالي و2% في هذا الأسبوع وحده. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية مقارنة مع مستواه عند إغلاق التعاملات الأميركية أول من أمس، غير أن العملة الأميركية انخفضت 0.2% أمام الين.

ووجد الدولار الكندي دعما في تعافي النفط لينزل الدولار الأميركي عن مستوى 1.30 دولار كندي للمرة الأولى منذ يناير، حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم أن نسبة احتمال رفع الفائدة الكندية في 12 يوليو تبلغ 70%.

وتجاوز الجنيه الإسترليني أيضا مستوى 1.30 دولار أميركي أمس مقتربا من أعلى مستوياته في 9 أشهر، بدعم مراهنات على أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في الأشهر المقبلة.

وصعد الإسترليني نحو 3.5% أمام الدولار منذ بداية أبريل مسجلا أفضل أداء فصلي في عامين، وثاني مكاسبه الفصلية على التوالي بعد خسائر استمرت ستة فصول متعاقبة. وعلى أساس مرجح بالتجارة يتجه الإسترليني أيضا لتسجيل أفضل أداء منذ الربع الثاني من 2015.