محمود عيسى

تمكنت العقود الآجلة للنفط امس من اتخاذ مسارها الصحيح لتحقق اكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف مايو الماضي، حيث وضعت بذلك حدا لفترة 5 أسابيع من الخسائر في ضوء زخم استمدته أسعار النفط من انخفاض الانتاج الاميركي.

وقالت صحيفة اذر نيوز الاذربيجانية في هذا الموضوع ان خام برنت ارتفع إلى 58.47 دولارا، في حين ارتفع خام غربي تكساس الوسيط إلى 45.10 دولارا للبرميل، وفقا لما نقلته عن وكالة رويترز.

من ناحية اخرى، قالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان انتاج النفط الاميركي خلال الاسبوع المنتهى في 23 يونيو انخفض بنسبة 1.07% او بنحو 100 الف برميل يوميا ليصل الى 9.25 ملايين برميل يوميا.

واضافت الصحيفة ان اسعار النفط استمدت دعما من البيانات التي تحدثت عن انخفاض احتياطيات النفط في كوشينغ، كبرى المحطات الاميركية بمقدار 300 الف برميل، لتبلغ 8.6 ملايين برميل. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات البنزين في البلاد بمقدار 900 الف برميل، أي بنسبة 0.37%، لتصل إلى 241 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا اقل في هذه البيانات بمقدار الف 583 برميل.

وفي غضون ذلك فإن الأخبار التي تتسرب من ليبيا تقيد حركة أسعار النفط العالمية، ونسبت الصحيفة الى مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة ريا نوفوستي الروسية ان حجم انتاج النفط في البلاد قد وصل الى مليون برميل يوميا، وهو اعلى مستوى له منذ 4 سنوات.