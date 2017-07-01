أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن أسماء الفائزين في السحب الرابع لحملته الترويجية الجديدة «امسح واربح»، حيث ربح 10 عملاء نصف راتب شهري حتى 500 دينار كحد أقصى، والفائزون هم: صلاح فلاح مهنا المطيري، مشاري طارق عبدالكريم الشايجي، فجر صلاح عبدالرزاق الخضير، عبد الهادي منصور محمد المري، بندر ثامر دحام الظفيرى، ابرار جاسم احمد التجلي، وحيد عبدالرضا خضير مطلب كرم، نوف برجس بندر المطيري، تهاني براك مرشد العواجي الشلاحي، فاطمة صالح حسن الوزان.

يذكر أن هذه الحملة صممت خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» تؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، و200 دينار، و300 دينار وحتى 12 ألف دينار، بالإضافة إلى فرصة دخول السحب الأسبوعي وربح راتب نصف شهر وبحد أقصى حتى 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وفي هذا السياق، قال المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان، إن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح عملاء الدولي مزايا رائعة تضاف إلى مزايا حساب الراتب المميزة.

وأشار إلى أن الدولي يحرص دائما على ابتكار كل ما هو جديد من حملات وعروض ترويجية بهدف مكافأة عملائه الحاليين والجدد بمنحهم أفضل الجوائز التي تدعم التزاماتهم المالية، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم على اختلافها.

وأوضح أن حملة «امسح واربح» تمنح كل عميل يفتح حسابا راتبا جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر.

هذا، وسيتمتع عملاء حساب الراتب أيضا بمزايا استثنائية تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن حتى 5 آلاف دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

علما أن فرص الفوز مازالت متاحة أمام المزيد من العملاء الذين ينتظرون الربح في السحب القادم، إلى جانب جوائز نقدية فورية تصل الى 12 ألف دينار، والجائزة الكبرى سيارة لامبورجيني.