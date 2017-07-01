أعلن بنك الخليج في 25 يونيو عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 18 الى 22 يونيو، وقد فاز كل من: لميا حمد عبدالمحسن الحمد، وشيريال باسندا فرناندس، وحميد حسين حجي شمساه، ولولوة ناصر غالب علي، وعبدالرحمن أحمد الحمد، وسميرة أحمد يوسف الفيلكاوي، وعيسى عبدلله عيسى الشمالي، وبدرية أمير أحمد علي، وعبدالقوي محمد القوي، وبداح سعيد حسين العجمي، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار. ويجري السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو على جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سوف يجري في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار. أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.