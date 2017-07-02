طارق عرابي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة العقارية الرئيس التنفيذي لشركة الصالحية العقارية أنور العصيمي أن الشركة ستفصح اليوم رسميا عبر موقعها من خلال سوق الكويت للأوراق المالية وعبر موقع هيئة أسواق المال عن تفاصيل الحريق الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مشروع الصالحية بمنطقة شرق، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المشروع قد تم التأمين عليه بالكامل.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم الخسائر التي وقعت بالمشروع، حيث يحتاج الامر إلى خبراء ومختصين في تقدير حجم الاضرار وتأثيراتها السلبية، إلا أنه استدرك قائلا إن الخسائر لن تكون كبيرة، خاصة أن المشروع مازال في مراحله الاولى.

واشار العصيمي إلى أن أغلب الخسائر طالت الاخشاب والمواد الاولية، مستبعدا أن يكون لهذا الحريق أي تأثير على مراحل إنجاز المشروع الذي قال إنه كان من المخطط له أن ينتهي في العام 2020.

وفيما يتعلق بالمردود المادي للمشروع قال إن الشركة كانت قد أخذت بعين الاعتبار عند تنفيذ المشروع منذ البداية التأخير الذي قد يقع لأي سبب طارئ كتأخر وصول المواد الأولية أو التغيير في التصميم أثناء مراحل التنفيذ، او غيرها من الاسباب التي قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ لمدد زمنية متفاوتة، وبالتالي فقد تم أخذ ذلك كله بعين الاعتبار فيما يتعلق بالأوقات الزمنية المتعلقة بالإنجاز أو التأجير أو ما إلى ذلك.