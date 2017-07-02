أعلنت بورصة الكويت عن طرح المسودة الأولى من كتاب القواعد الخاص بها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني اليوم، حيث تهدف إلى جمع الآراء حول محتواه اعتبارا من اليوم وحتى 2 أغسطس المقبل.

وتتضمن نسخة كتاب القواعد الأحكام العامة أهداف والتزامات البورصة، إدارة البورصة، الأشخاص المسجلين في البورصة، مزودي الخدمة، الإدراج، قواعد تغطية الكوارث، الالتزامات العامة بالنزاهة وعدالة التعامل والعناية الواجبة، الإجراءات التأديبية لأعضاء البورصة، وأخيرا لجنة التحكيم المنشأة بالبورصة.

ولا تتضمن النسخة المطروحة الجزء الخاص بقواعد التداول، حيث تم طرحه للاستبيان بشكل منفصل خلال شهر فبراير الماضي. ويعد كتاب القواعد الذي تطرحه بورصة الكويت الأول من نوعه على المستوى المحلي، الأمر الذي يعتبر إنجازا في تاريخ السوق المالي الكويتي بشكل عام.

وكعامل أساسي من عوامل نجاح البورصة، يهدف الكتاب إلى خلق سوق مالي منظم يسهم في رفع أدائه العام، مع الأخذ بعين الاعتبار نماذج التداول المختلفة والمنتجات التي تقدمها بورصة الكويت للسوق.

إن منهج الشفافية التي تتبعه بورصة الكويت بتواصلها مع الأطراف ذات الصلة من خلال طرح الكتاب للاستبيان يسمح بشكل كبير بالحصول على آراء ووجهات نظر جميع الأطراف، ما يضمن توفير محتوى يلبي احتياجات السوق الفعلية، مبني على حقائق وآراء مختلفة ومعرفة واعية بالسوق وخبرة مختلف الأطراف ذات الصلة.

وبعد مرحلة الاستبيان ستجمع بورصة الكويت كل ما وصلها من آراء لأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد النسخة النهائية للكتاب ليخضع بعدها لموافقة هيئة أسواق المال.