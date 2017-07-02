تتسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية أما السرعة القصوى فتبلغ 340 كلم/س

باتت أسرع 911 مخصصة للطرقات وأقواها على الإطلاق جاهزة للتقديم، إذ ستحتفل «911 جي تي2 آر إس» 911 GT2 RS الجديدة بتقديمها العالمي الأول في «مهرجان غودود للسرعة» في بريطانيا الذي يقام من 30 يونيو حتى 2 يوليو. تنبض تلك السيارة الرياضية متقدمة الأداء بمحرك مسطح مع شاحني توربو بقوة 700 حصان.



ونظرا لوزنها الذي يبلغ 470 كلغ مع خزان مليء بالوقود، تتسارع تلك الكوبيه الخفيفة ثنائية المقاعد من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 340 كلم/س. وبفضل تكنولوجيا دفعها المطابقة تقريبا لسيارات السباق تتخطى «911 جي تي2 آر إس» الجديدة ذات الدفع الخلفي قوة الجيل السابق المزود بمحرك سعة 3.6 ليترات بثمانين حصانا. كما يبلغ عزم دورانها 750 نيوتن- متر.

يرتكز محرك السيارة على محرك «911 توربو إس» سعة 3.8 ليترات بقوة 580 حصانا. وبهدف تحسين أدائه استخدمت بورشه شاحني توربو كبيرين لدفع حجم أكبر من الهواء إلى حجرات الاحتراق، كما اعتمدت نظام تبريد إضافي جديدا يوفر تبريدا مثاليا عند ضغوطات قصوى، ويرش مبرد الهواء المشحون بالماء عند حرارة مرتفعة جدا.



تلك المقاربة تخفض حرارة الغاز في نطاق الضغط الزائد وتضمن قوة مثالية حتى في ظروف قصوى. أما بالنسبة إلى علبة تروس «جي تي» GT المعدلة خصيصا لتتلاءم مع السيارة – والتي تتألف من سبعة تروس بقابضين (PDK) – فتتيح نقل القوة في «911 جي تي2 آر إس» الجديدة من دون أي انقطاع بالدفع. بالإضافة إلى ذلك، صنع نظام العادم المطور خصيصا من مادة التيتانيوم الخفيفة جدا. وهو يزن حوالى 7 كيلوغرامات أقل من ذلك المعتمد في «911 توربو»، ويولد صوتا شيقا.

للمرة الأولى على الإطلاق تحتفل «بورشه ديزاين» بتقديم هذه السيارة الرياضية متقدمة الأداء عبر طرح ساعة خاصة. وفي إشارة إلى عالم رياضة السيارات، خصصت ساعة «911 جي تي2 آر إس» حصريا لعملاء السيارة الجديدة. الانضباط في الرياضة يعني إتقان التفاصيل كافة. لذلك، ترتقي سرعات الانعطاف في عالم السيارات الرياضية الخارقة إلى مستوى آخر.



وفي هذا السياق تبلغ «911 جي تي2 آر إس» سرعات انعطاف مذهلة بفضل اعتمادها هيكل سباق لا تشوبه شائبة مع توجيه للمحور الخلفي وإطارات «فائقة الأداء» UHP. أما بالنسبة إلى عجلاتها الكبيرة والعريضة (قياس 265/35 زد آر 20 في المقدمة و325/30 زد آر 21 في المؤخرة)، فتولد قوى كبح وانعطاف مدوية.



كما تحتوي السيارة على «مكابح بورشه من السيراميك المركب» PCCB كتجهيز قياسي. ومثلما هو الأمر مع سيارات «جي تي» الرياضية كافة، يتضمن طراز القمة الجديد «نظام بورشه للتحكم بالثبات» PSM ذي إعداد خاص مع إعداد رياضي «سبورت» Sport مخصص لتوفير دينامية قيادة مثالية.

على صعيد آخر، توضح فتحات دخول الهواء وخروجه القوية، مع الجناح الخلفي المهيب، مدى براعة دينامية السيارة الهوائية في الناحيتين الوظيفية والتصميمية. كما اعتمدت مادة «البلاستيك المقوى بألياف الكربون» CFRP في صناعة الجناحين الأماميين وفتحات مبيتي العجلتين الأماميتين وفتحتي دخول الهواء في القسمين الخلفيين الجانبيين وأجزاء من قسم السيارة الخلفي، هذا بالإضافة إلى الجسم الخارجي للمرآتين الخارجيتين بتصميم «سبورت ديزاين» Sport Design وعدد من المقومات الداخلية.



كما صنع الغطاء الأمامي من الكربون لخفض وزن السيارة قدر الإمكان، بينما خصصت مادة المغنيزيوم لصناعة السقف القياسي. أخيرا وليس آخرا، طغى خط جانبي عريض على غطاء السيارة الأمامي وسقفها. ويمكن دائما تعزيز الأداء قليلا، حتى في «911 جي تي2 آر إس». لذلك طور مهندسو بورشه رزمة «فايساخ» Weissach اختيارية تخفض وزن السيارة بحوالى 30 كلغ، وهي تتضمن عناصر إضافية مصنوعة من التيتانيوم و«البلاستيك المقوى بألياف الكربون».



فعلى سبيل المثال صنع السقف والقضبان المقاومة للانحناء من الكربون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أذرع التقارن في المحورين الأمامي والخلفي، كما اعتمدت عجلات من المغنيزيوم لخفض كل من الوزن الإجمالي والوزن غير المنبوض، ما يغني الهيكل بمروحة أكبر من الخصائص الرائعة. أخيرا وليس آخرا، يزدان غطاء صندوق الأمتعة والسقف (من الكربون المحبوك) بخط طولي وسطي بلون السيارة، ما يضفي عليها تألقا مرئيا مميزا.



ويطغى على مقصورة «911 جي تي2 آر إس» قماش «ألكنتارا» أحمر اللون وجلد أسود ومقومات داخلية من الكربون المحبوك كتجهيز قياسي. كما تحظى السيارة بعجلة مقود رياضية مع مقبضين لتعشيق التروس بأسلوب رياضي وسريع. ويشعر السائق ومرافقه بدينامية السيارة الرياضية متقدمة الأداء من خلال مقعدين مقعرين بالكامل من الكربون المحبوك.



وكما هي الحال مع كل طراز 911، اعتمد «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» PCM كوحدة رئيسية للتحكم بالصوت والملاحة والاتصالات. ثمة أيضا وحدة «كونكت بلاس» Connect Plus و«تطبيق بورشه للدقة على الحلبات» Porsche Track Precision كتجهيز قياسي، ما يتيح تسجيل بيانات القيادة وعرضها وتحليلها بدقة على الهاتف الذكي.