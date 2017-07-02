فتحي: المجموعة حققت أرقاماً مميزة في عدد المبيعات خلال النصف الأول

بخطى ثابتة، تستمر مجموعة القصور الحديثة في تحقيق أرقام مميزة في عدد المبيعات العقارية الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، لتوثق بذلك سبقها كونها من أكثر الشركات التي تقوم ببيع عقارات دولية خارج الكويت في السوق المحلي.

واستطاعت «القصور» خلال الفترة الأخيرة طرح أفضل وأقوى المشاريع على الإطلاق وتحديدا في مشروع شاليهات «درووم بارك سبارنفودا»، المشروع الأكثر تميزا في هولندا والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين العقاريين في الكويت.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في «القصور الحديثة» لإدارة تطوير الأراضي والعقارات وشركة «آب تاون كويت العقارية» محمد فتحي أن الشركة سلمت مؤخرا مفتاح الشاليه ووثيقة الملكية لأحد العملاء في الكويت في مشروع درووم بارك د.عبدالهادي شهاب، لافتا إلى أن هذا التسليم يعبر عن مدى الاهتمام الكبير في السوق العقاري الكويتي الذي يشهد حاليا إقبالا كبيرا على شراء العقارات الخارجية وتحديدا في الدول الأوروبية.

وبين فتحي أن الكويت شهدت حركة مبيعات قوية ونموا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعا ان يشهد الربع الثاني من العام نموا أكبر مقارنة بالربع الأول من 2017.

وأكد فتحي أن المستثمر الكويتي يعد من أفضل المستثمرين العقاريين خلال الوقت الراهن على مستوى دول المنطقة بسبب نظرته المستقبلية في شراء العقار الخارجي وتحديد أولوياته في الشراء، لافتا إلى أن المستثمر الكويتي واع تماما لما يشتريه، ويفضل دائما الاستثمار العقاري الواعد في الدول الاوروبية المتميزة عقاريا.

وبين فتحي أن الشركة لمست هذا الاتجاه خلال أغلب تعاقداتها، وأن المستثمر الكويتي من المستثمرين الجادين في الشراء وأن نسب الشراء خلال العام الماضي لشراء العقارات الخارجية خير دليل ومؤشر على قوة التداولات التي ستكون خلال العام الحالي.

ولفت فتحي إلى أن المجموعة تسعى ومن خلال مشاريعها في هولندا أن تزيد قاعدة العملاء، ولاسيما تقديم أفضل المشاريع والعروض معا لتوسعة قاعدة العملاء، والتميز في السوق الكويتي من خلال المشاريع الفريدة من نوعها.

وأشار فتحي إلى أن ما يدل على أن العقار الخارجي يعتبر محط أنظار كثير من المستثمرين الكويتيين هو أن المجموعة تعاقدت على تسويق مشاريع عقارية كثيرة خلال العام الماضي، وجددت اتفاقيات جديدة خلال العام الحالي، بعد أن استطاعت أن تكون لديها الريادة في أسواق عدة منها السوق الهولندي.