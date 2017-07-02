يدشّن اتحاد الصناعات الكويتية اليوم البرنامج الصيفي الرابع «فرسان الصناعة» بالتعاون مع لوياك والذي يعد من فعاليات الحملة الاعلامية التي ينظمها الاتحاد على مدى العامين الماضيين والتي تهدف الى تسليط الضوء على القطاع الصناعي لدوره الاساسي في المساهمة بتنويع مصادر الدخل وايجاد رافد اقتصادي بديل عن النفط، كذلك تعزيز أهمية المنتجات المحلية لدى جميع الشرائح في المجتمع.



بدورها، توجهت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي بالشكر لادراة بنك بوبيان وبنك الكويت الصناعي لرعايتهما البرنامج الصيفي «فرسان الصناعة» لعامين متتاليين والشكر موصول لكل من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن على دعمهما للحملة.



وأشارت البقشي الى سعي الاتحاد نحو الاهتمام بقطاع الشباب لإعداد جيل من صناع المستقبل، مشددة على أهمية القطاع في تحقيق الأمن الاجتماعي وتوفير فرص العمل وتطوير مصادر جديدة للدخل القومي.



وأشارت الى ان الاتحاد يعمل جاهدا لنشر الوعي الثقافي الصناعي، خصوصا بين فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما من الجنسين وذلك خلال موسم الصيف واجازة الربيع للاستثمار في اوقات الفراغ لهذه الفئة. ولفتت الى ان الاتحاد تبنى فكرة الحملة الإعلامية التوعوية بغرض تعزيز الثقافة لكل الفئات العمرية، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة للتوسع في هذه الحملة لتخدم اكبر شريحة ممكنه بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وبينت أن عدد المسجلين بالمشروع يبلغ عددهم 20 طالبا وطالبة، لافتة الى أن الاتحاد قد صمم لهم عددا من ورش العمل المتنوعة اضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع المحلية بمختلف الانشطة الصناعية.