أظهر مسح أجرته «رويترز» أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط في العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي من المرجح فيه أن يؤدي احتمال استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بقوة إلى تباطؤ جهود خفض الإنتاج التي تقودها «أوپيك» بهدف المساعدة في إحداث توازن بين العرض والطلب.

وانخفضت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في عام تقريبا الأسبوع الماضي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن فائض المخزونات النفطية المستمر منذ 3 سنوات.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك جوليوس باير السويسري نوربرت رويكر «أعداد الحفارات في أحواض النفط الصخري الأميركية، وهو معيار قياس نشاط الحفر والاستثمارات الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة، زادت بأكثر من المثلين من مستويات متدنية جرى تسجيلها العام الماضي.

وأضاف: هناك فارق زمني يصل إلى 6 أشهر بين الحفر والإنتاج، ولذا فإن السوق لم تختبر بعد زيادة الإمدادات الناتجة عن ارتفاع عدد الحفارات في الأشهر السابقة، ونمو إنتاج النفط الأميركي يجب أن يبقي الأسعار دون 50 دولارا للبرميل».

ويتوقع المسح الذي شمل 36 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 53.96 دولارا في المتوسط في 2017، انخفاضا من 55.57 دولارا وفق توقعات الاستطلاع السابق، ليستمر اتجاه الانخفاض التدريجي للتوقعات كل شهر هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي الخفيف 51.92 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، انخفاضا من 53.52 دولارا في توقعات الشهر السابق.

وخفض المحللون توقعاتهم لعام 2017 لكل شهر منذ فبراير من هذا العام، كما من المتوقع ان يبلغ متوسط سعر برنت 57.37 دولارا للبرميل والخام الأميركي 55.20 دولارا في 2018.

وقال المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس توماس بوه إن «ارتفاع الإنتاج الأميركي سيؤجل استعادة السوق لتوازنها حتى نهاية العام، لكن تخفيضات إنتاج «أوپيك» يجب أن تكون كافية للوصول بالمخزونات مجددا إلى متوسط خمس سنوات حتى مع زيادة الإنتاج الأميركي».

وأغلقت العقود الأميركية الآجلة مرتفعة 1.11 دولار أو ما يعادل نحو 2.5% إلى 46.04 دولارا للبرميل.

وفي أسبوع حتى 23 يونيو، أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 758، وهو الأكبر منذ أبريل 2015 بحسب بيكر هيوز لخدمات الطاقة.