أعلنت شركة «جي إيه سي»- الفجيرة، التابعة لمجموعة جي إيه سي مزود الخدمات اللوجستية والبحرية وخدمات الشحن العالمي، والتي تتخذ من الإمارات مقرا عالميا لعملياتها عن فوزها بعقد إدارة من «شركة ناقلات النفط الكويتية»، والتي ستقوم بموجبه بتزويد ناقلات النفط بخدمات التوريد وتأمين وتركيب قطع الغيار اللازمة، إلى جانب مجموعة من الخدمات اللوجستية الأخرى لناقلات الشركة القادمة إلى الفجيرة وخورفكان وسنغافورة. وبموجب العقد- وفقا لإحدى وسائل الإعلام الإماراتية- ستقوم جي إيه سي الفجيرة بتعيين فريق متخصص لإنجاز حوالي 450 مهمة مختلفة في العام، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع توسع أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية.

ووقع اختيار جي إيه سي الفجيرة للمرة الثالثة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية لتقديم الخدمات الإدارية إلى ناقلاتها.

وقد أشاد أحد ممثلي الإدارة العليا في شركة ناقلات النفط الكويتية بالسجل الحافل الذي تتمتع به جي إيه سي الفجيرة فيما يتعلق بالتميز في تقديم الخدمات التشغيلية، والذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لمنحها هذا العقد الجديد، معلقا على ذلك بالقول: «يسرنا التعاون مرة أخرى مع شركة جي إيه سي الفجيرة، ونحن نتطلع لتوثيق التعاون».

وقال مدير عام خدمات الشحن بشركة جي إيه سي في الفجيرة ودبي يوهان ثوريسون: «تسهم خدمات الإدارة الفاعلة في تعزيز كفــاءة عمــل ناقــلات النفط، وهو الأمر الذي يساعد بدوره على خفض المدة التي تقضيها تلك الناقلات في الموانئ. وتستفيد خدمات الإدارة التي تقدمها بشركة جي إيه سي الفجيرة من عنصر الوقت في تحقيق وفورات في التكلفــة وإتاحــة المزيد مــن الوقت الثمين لعملائها».