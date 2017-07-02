عبدالله: المشروع يوفر حلولاً سريعة بمساكن تليق بالأسر البحرينية

أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين «بيتك- البحرين» عن توقيعة اتفاقا مع «شركة عقارات الإسكان» لإقامة مشروع شقق دانات بيتك في اشبيلية والمخصص للمستفيدين من الخدمات الإسكانيـة الحكوميـة، وكذلك المؤهلين للاستفادة من خدمات تمويل السكن الاجتماعي «مزايا» الذي توفره وزارة الإسكان وتستكمل إجراءات الاستفادة منه من قبل بنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «بيتك - البحرين» عبد الحكيم الخياط، ورئيس مجلس إدارة شركة عقارات الإسكان ومدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة قرية اشبيلية خالد المعرفي وراشد الخان وسارة العباسي، بالإضافة الى الإدارة التنفيذية لشركة عقارات الإسكان.

وسيكون «بيتك - البحرين» هو المطور الرئيسي للمشروع البالغة مساحته 27.142 مترا مربعا، وسيعين شركة عقارات الإسكان لإدارة تطوير المشروع، كما سيوفر البنك برنامجا تمويليا خاصا للراغبين بامتلاك شقق المشروع.

وفي هذا السياق، قال د.خالد عبدالله: «إن هذا المشروع يأتي في إطار جهود بنك الإسكان وشركاته التابعة، التي تحظى بدعم كبير من قبل وزارة الإسكان، من أجل توفير الحلول السريعة والملائمة لتوفير المساكن اللائقة للأسر البحرينية، بالاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية الإسكانية التي تحرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة أن تكون في قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة».

ومــن جانبـه، قال عبدالحكيم الخياط: «يحرص «بيتك - البحرين» على تسخير إمكاناته من أجل المساهمة في القطاع الإسكاني، الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي تحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية، وفي الوقت نفسه تنعش هذه المساهمة قطاعات الإعمار والتمويل التي تعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني».

ويتكون مشروع شقق أشبيلية من 18 مبنى، يشمل كل مبنى 5 أدوار، ويوفر 460 شقة بمعدل مساحة يبلغ 160 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من ثلاث غرف نوم بتصاميم مختلفة كما تتوفر فيها غرفة لعاملة المنزل وموقفان للسيارات.

وستتوفر خدمات إدارة وصيانة مجانية لمدة عامين لجميع الشقق، ومن المتوقع أن يبدأ العمل سريعا على إعداد تصاميم المشروع تمهيدا لتسويقه على الملاك المرتقبين خلال الشهور القليلة المقبلة.