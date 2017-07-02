أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة الخطوط الوطنية الكويتية ستبدأ تسيير أولى رحلاتها التجارية اعتبارا من 11 يوليو الجاري إلى وجهات محدودة لترتفع تباعا إلى 10 وجهات تغطي العديد من دول المنطقة وإلى سراييفو في البوسنة وتبليسي في جورجيا وباكو في أذربيجان.

وقالت المصادر إن الشركة فتحت الحجز عبر الموقع الإلكتروني إلا انه يحتاج إلى أيام لتفعيل الحجز الفعلي.

وذكرت ان الشركة ستبدأ عملياتها برحلة يوميا، على ان تتسلم الطائرة الثانية في غضون أسبوعين لترتفع عدد الرحلات المجدولة الى الوجهات التي ستطير اليها الناقلة.