أغلقت بورصة الكويت تداولاتها ، اليوم الأحد ،على انخفاض حاد في مؤشرها السعري بواقع 150.3 نقطة ليبلغ مستوى 6612 نقطة وانخفاض الوزني بواقع 0.42 نقطة في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 5.03 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9.38 مليون دينار كويتي (نحو 30.9 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 48.5 مليون سهم تمت عبر 2529 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ميزان) و(الامتياز) و(تعليمية) و(زين) و(اجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ايفا فنادق) و(استهلاكية) و(سنرجي) و(مواشي) و(ارجان) الأكثر ارتفاعا.