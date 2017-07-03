أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الاصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: عبدالله حسن العباد، ظفر اقبال ميرزا، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار. وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار كويتي.



وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ان لا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.