تحضيرا لفترة السفر خلال موسم الصيف، أطلقت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، عروضها الصيفية على منتجات السفر التي تشمل مجموعة مختارة من الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الشحن والأجهزة اللوحية وطائرات الدرونز (Drones) والاكسسوارات، لتتيح للمسافرين فرصة شراء أساسيات السفر المثالية للحفاظ على الذكريات الفريدة خلال الرحلات مع العائلة والأصدقاء.

ويمتد العرض من 22 يونيو إلى 5 أغسطس ويسري على الإلكترونيات والمنتجات الأكثر طلبا في السوق، بما في ذلك أحدث الهواتف النقالة مثل هاتف LG G6، وسامسونج S8/ S8+، وهاتف HTC U11، ولينوفو P10/ P10+ التي تضمن جميعها عمل هاتفك النقال باستمرار خلال الرحلة.

ولا يكتمل السفر من دون ذكريات رائعة يمكنك الحفاظ عليها بفضل كاميرا سوني RX100V وكاميرا الرياضة الشهيرة: Go Pro Hero 5 باللون الأسود.

ابدأ التحضير للسفر بحزم أمتعتك مع منتجات السفر التي توفرها X-سايت ضمن العروض المذهلة، بما في ذلك حقائب السفر الأميركية (توريستر) والحقائب الصغيرة التي تتسع لجميع أغراضك الشخصية التي تحفظها بشكل آمن خلال جميع الرحلات التي تقوم بها.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بالعديد من الخدمات المميزة من X-سايت بما في ذلك التسهيلات التمويلية، والتسوق في أي من المعارض المختارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى برامج الضمان والتوصيل المجاني وخدمات التركيب. ويخدمكم مركز خدمة العملاء من X-سايت العملاء ستة أيام في الأسبوع بفضل فريق من الفنيين المتمرسين في مجالهم.