بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، قدمت شركة بوبيان للتأمين التكافلي كسوة العيد بغية مساعدة الأسر والعائلات المتعففة.

وأكدت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي أن فريق عمل الشركة التطوعي قام بتقديم كسوة العيد لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي قامت من جهتها بتوزيعها على الأسر والأفراد المحتاجين لهذا النوع من المساعدات.

وقد شددت الشركة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دورها والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية على مختلف المستويات وفي جميع المناسبات، فضلا عن إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الفئات المحرومة والفقيرة، وتحديدا في مثل هذه المناسبات.

وكانت شركة بوبيان للتأمين التكافلي تبنت مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال شهر رمضان الكريم، والتي سعت من خلالها إلى التواصل والتفاعل مع عملائها، ومع مختلف شرائح المجتمع الكويتي بكل أطيافه.

وذكرت الشركة أنها تهدف دائما إلى توفير جميع وسائل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم المساعدات والخدمات الغذائية والإنسانية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف على مختلف المستويات والقطاعات.