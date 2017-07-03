الشراكة التمويلية التي تجمع الناقل الوطني مع «ألافكو» ستسهم في تعزيز قطاع الطيران في الدولة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن وصول ثامن طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER إلى مطار الكويت الدولي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2017.

حيث ستحمل الطائرة الثامنة من ضمن صفقة مكونة من عشر طائرات من نفس الطراز اسم «عوهة» إحدى الجزر الصغيرة الواقعة على بعد 41 كم عن شواطئ مدينة الكويت.

ويأتي هذا التسليم في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة بين الخطوط الجوية الكويتية مع «ألافكو»، شركة تأجير الطائرات التي تتخذ من الكويت مقرا لها، حيث سيتم تمويل الطائرات الأربع الأخيرة كجزء من اتفاقية التأجير التمويلي الممتدة على مدار 12 عاما.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي فهد الرشيد، فإن ترتيبات التأجير التمويلي تعد قرارا استراتيجيا لضمان الاستقرار المالي للناقلة على المديين القصير والطويل.

وأضاف الرشيد: إن التعاون الذي يجمع الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ألافكو سيكون له أثر كبير على خطط تطوير ونمو الخطوط الجوية الكويتية، وإن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية تمويلية نوقعها مع أحد شركائنا بل هي إحدى المحطات الرئيسية التي ستعمل على رسم المستقبل المشرق لبلدنا الكويت.

واختتم الرشيد: لقد كان على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا، منذ تولينا رئاسة منصب إدارة مجلس الشركة في شهر ابريل الماضي، ضمان الاستقرار المالي للناقلة على المدى الطويل. وبعد إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية عن اقتناء الطائرات، فقد ارتأى مجلس الإدارة ان أفضل الحلول المطروحة لضمان ربحية الناقلة على المدى الطويل كانت التأجير التمويلي من خلال التعاقد مع شركة «ألافكو» الكويتية.

وقد رافق الطائرة الفريق الفني التابع للخطوط الجوية الكويتية والذي يتضمن مهندسين وفنيين من العمالة الكويتية الوطنية.

وتعد طائرة بوينغ 777-300ER (ER تعني النسخة الأطول) من أكبر طائرات التي تحلق في الأجواء، كما تعتبر من أكثر الطائرات التجارية قدرة على الطيران لمسافة تصل إلى 13650 كم، ويتميز التصميم الداخلي لطائرات الخطوط الجوية الكويتية بمقصورة من ثلاث درجات، الدرجة الملكية ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى 45 مقعدا على الدرجة السياحية الممتازة.

وتعتبر الطائرة 777-300ER أول طائرة يتم طليها بألوان الخطوط الجوية الكويتية الجديدة والتي تم الكشف عنها مصنع بوينغ في ايفرت بولاية واشنطن في اكتوبر من العام الماضي.