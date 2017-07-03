كامارو الجيل السادس إحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم

بهدف مشاركة شغف السيارات الرياضية مع عشاق كامارو، ومن منطلق حرصها على خلق تجربة بأعلى مستوى من الرضا في جميع الخدمات المقدمة، قامت شفروليه الغانم بدعوة أعضاء نادي كامارو الكويتي إلى العرض الحصري لإطلاق فيلمTransformers 5: The Last Knight المرتقب عالميا والذي يبرز واحدة من الشخصيات الرئيسية الفيلم وهي شخصية «بامبل بي» التي طالما كانت مبنية على جميع موديلات كمارو، في صالة عرض كبار الشخصيات في جراند سينما الحمراء.

وتأتي هذا المبادرة كجزء من التزام شفروليه الغانم المستمر بدعم أنشطة مجتمع محبي السيارات الرياضية وعلى وجه الخصوص نادي كامارو الكويتي الذي تحرص الشركة على رعاية فعالياته وتجمعاته، بالإضافة إلى إطلاق فعاليات حصرية لأعضائه لمكافأتهم وتمكينهم من أن يكونوا أول من يستكشفون سيارات كامارو التي يتم إطلاقها على مستوى المنطقة.

وتهدف شفروليه الغانم من خلال دعمها إضافة القيمة وإثراء مفهوم الشغف للسيارات الرياضية واستقطاب فئة الشباب.

سرعة وأداء

شفروليه كامارو SS 2017 هي ليست فقط أفضل كامارو من فئة SS تم صنعها، بل أيضا من أفضل السيارات أداء بتصميم أكثر خفة وقوة، مع تكنولوجيا أكثر تطورا حتى تكون قدراتها جبارة.

وبوصفها الأكثر قوة على الإطلاق، انطلقت كامارو SS من وضعية الوقوف التام إلى تسارع يصل إلى 100 ميل/ ساعة، لتحقق معيارا جديدا للأداء في فئة السيارات الرياضية في الشرق الأوسط مع محرك V8 سعة 6.2 ليترات بالحقن المباشر للوقود، قادر على توليد 455 حصانا و455 باوند- قدم من عزم الدوران (617 نيوتن متر). وجاءت المعدلات الاستثنائية في توفير الوزن بفضل استخدام إطار صفائح الألمنيوم بدلا من الفولاذ، وهو ما حقق توفيرا في الوزن. ومع البنية الأخف وزنا والأكثر صلابة، والمحركات الأكثر قوة، تقدم كامارو SS توقيت دوران أفضل من كامارو 1LE الجيل الخامس المعدة للقيادة في حلبات السباق.

وتتضمن كامارو نظام تعليق أمامي جديد MacPherson متعدد الوصلات مع هندسيات خاصة بطراز كامارو. ويوفر التصميم ثنائي المحور شعورا أكثر دقة بالتحكم، مع شعور أكثر بالرشاقة والتواصل ناجم عن استخدام نظام التوجيه الكهربائي المدعم إلكترونيا ذي النسب السريعة، وفي الخلف، يقدم نظام التعليق الجديد المستقل خماسي الوصلات تحكما استثنائيا بالعجلات، ويخفف من «الربض» عند التسارع.

ومع الأداء والتصميم المتقدم، تأتي تكنولوجيا متفوقة لتكمل التجربة الفريدة من نوعها التي توفرها هذه السيارة لعشاق السيارات الرياضية. وتشمل ميزات التكنولوجيا نظام اختيار نمط القيادة الجديد بالكامل، والذي يعمل على ضبط القيادة وصولا إلى 8 أشكال وضمن 4 أنماط: الثلج/ الجليد، التجوال، النمط الرياضي، ونمط حلبات السباق (في طرازات SS)، وإضاءة داخلية متدرجة حصرية ضمن هذه الفئة، تقدم 24 تأثيرا ضوئيا مختلفا على لوحة العدادات، الأبـــواب، والكونسول الوسطي، وشاشات عرض ملونة عالية الدقة وقابلة للتعديل - تتضمن شاشات مزدوجة متوافرة اختياريا قياس 8 إنشات، وتكنولوجيا تركز على السائق وتتضمن شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وشحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام آبل كاربلاي.