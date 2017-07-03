أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الكبير للربع الثاني والسحب اليومي على «حساب النجمة» أمس في المركز الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني، حيث فاز بالسحب الكبير للربع الثاني شيخ جوسيا بيجم بجائزة الـ 150 ألف دينار، كما فاز كل من: نسيب محمد نسيب طالب، ومنصور احمد عبدالله بورخان، بجائزة البنك اليومية بقيمة 7 آلاف دينار.

والآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7 آلاف دينار.

كذلك يمكن للعملاء التمتع بالمزايا الإضافية التالية التي تتضمن: الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على كل خدمات البنك التجاري المصرفية.

ويتضمن البرنامج الجديد لجوائز حساب النجمة سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى هي: 100 ألف دينار، 150 ألف دينار، و200 ألف دينار، و250 ألف دينار.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما انه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك، كما نتوجه بالشكر لوزارة التجارة والصناعة على تعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.