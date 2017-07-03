البرنامج يتناول المنتجات المصرفية ومفهوم فلسفة البنوك الإسلامية والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل 25 موظفا من دفعة المعينين الجدد لبدء مهام عملهم بالفروع، ضمن اطار سياسة رفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم.

وخلال افتتاحه البرنامج التدريبي بحضور عدد من مسؤولي «بيتك» وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي، حرص البنك على تطوير امكانيات ومهارات الموظفين وتأهيلهم، مشيرا الى اهمية التعامل الراقي مع العملاء وفق أعلى معايير جودة الخدمة، ومواجهة متطلبات العمل التي يركز من خلالها البنك على المنافسة والارتقاء في خدمة العميل، بما يؤكد ريادته في تقديم أرقى الخدمات والمنتجات المصرفية. وشدد السبيعي على اهمية الانضباط في العمل وتطوير المهارات في سبيل تحقيق الانجازات والذي ينعكس بصورة مباشرة على النمو والتطور الوظيفي، لافتا إلى أن «بيتك» يتمتع ببيئة عمل متميزة ودرجة عالية من التواصل الداخلي والشفافية، ولا يأل جهدا في توفير أحدث الأدوات التقنية والبرامج المتوافقة مع المعايير العالمية للتكنولوجيا المصرفية وتطوير الموظفين بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العام.

وأشار الى ان «بيتك» مؤسسة مالية اسلامية كبيرة وذات مكانة مرموقة عالميا، الامر الذي يوفر فرصا أكبر للتطور الوظيفي واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة في جميع المجالات، وهذا طموح كل موظف جديد يرغب في أن يتميز بين زملائه في العمل.

وبدورها، ثمنت المسؤولة في ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أماني المري، جهود «بيتك» في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية من خلال الخطط التدريبية المتميزة والشاملة، مشيرة الى ان «بيتك» نال عدة جوائز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار 5 اسابيع، فيما يغطي مجالات متنوعة تشمل المنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وخطابات وخدمات، ومقدمة عن مفهوم فلسفة البنوك الإسلامية، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، والكشف عن التزوير والتزييف، ودورات في مهارات البيع، الى جانب باقة متنوعة من المواد وورش العمل المتعلقة بأساسيات ومهارات العمل ضمن فروع «بيتك»، بالإضافة الى التدريب على النظم المختصة بهذا الشأن. ويركز البرنامج على أهمية جودة الخدمة والتركيز على العميل كأحد المحاور الأساسية في «بيتك».