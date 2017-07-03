مزايا حصرية وعروض تنافسية في أكبر برنامج مكافآت في الكويت

أكدت Ooredoo الكويت، أن برنامج مكافآت نجوم والذي يعد الأكبر في الكويت يقدم العديد من المزايا الحصرية والمميزة للعملاء بالتعاون مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها. الاشتراك في البرنامج متاح لكافة عملاء Ooredoo مجانا عن طريق موقع البرنامج الإلكتروني nojoom.ooredoo.com.kw.

البرنامج يتسق مع سياسة الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي. وتطمح Ooredoo من خلال هذا البرنامج لأن تقدم لعملائها تجربة مميزة مكملة لأسلوب حياتهم واحتياجاتهم، فقد حرصت Ooredoo على التعاون مع أفضل العلامات التجارية ومزودي الخدمات وذلك لتتماشى الخدمات مع تطلعات العملاء من كافة الشرائح. كما أن الشركة في صدد زيادة عدد شركاء البرنامج وذلك لمواكبة نمط حياة العملاء الأعزاء. بإمكان العملاء استخدام موقع البرنامج لاستبدال نقاطهم بكل مرونة، وذلك حرصا على أن تكون هناك خدمات منوعة بتنوع احتياجات العميل، حيث توجد قسائم شرائية من أفضل محلات الأزياء ومراكز الترفيه للأطفال والمطاعم والفنادق وخطوط الطيران ومحلات التجزئة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى عيادات صحية ومراكز رياضية وغيرهما، حيث إن دور الشركة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الاتصالات بل تطمح لأن تشارك عملاءها اهتماماتهم.

وتزداد نقاط نجوم بزيادة استخدام العميل لخدمات Ooredoo، ويمكنه استبدال هذه النقاط للحصول على خدمات وقسائم شرائية من شركاء Ooredoo المختلفين في برنامج «نجوم».

وحول موقع البرنامج الإلكتروني الجديد nojoom.ooredoo.com.kw، أكدت Ooredoo أن الموقع مصمم ليكون سهل الاستخدام سواء على شاشات الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. يذكر أن التسجيل في البرنامج عن طريق البرنامج مجاني، ويتم باستخدام رقم العميل المدني حيث يتم ربط كافة الخطوط المسجلة للعميل واحتساب نقاطها في رصيد حسابه لمكافآت نجوم.

ويقدم برنامج نجوم لعملاء Ooredoo فرصا للحصول على خدمات مميزة كخصومات وقسائم شراء بالتعاون مع أكبر محلات التسوق ومراكز الخدمة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران في المنطقة. ويحصل العملاء على نقاط مقابل المبالغ المدفوعة سواء لتسديد فواتيرهم الشهرية أو تعبئة رصيدهم واستخدامه، ويمكنهم استبدالها بقسائم أو خصومات من أي من شركاء Ooredoo في برنامج نقاط نجوم للمكافآت، وتضم قائمة شركاء Ooredoo إيكيا، إكسايت الغانم، أولى لمحطات الوقود، مركز سما لطب الأسنان، شركة محمد حمود الشايع ومجموعة لاندمارك إضافة للعديد من الشركاء. كما أعلنت Ooredoo في وقت سابق عن انضمام الخطوط الجوية القطرية لقائمة شركاء Ooredoo في برنامج نجوم للمكافآت، حيث أصبح بإمكان أعضاء برنامج نجوم تبادل النقاط الخاصة بهم على نحو 5 نقاط نجوم تقابلها ميل واحد من Qmiles، كما يمكنهم استخدام Qmiles للحصول على ترقية درجاتهم ورحلات مجانية لأكثر من 135 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والشرق الاقصى وأميركا الشمالية وأستراليا. ويمكن لعملاء Ooredoo الحصول على قسائم شرائية للاستخدام في مركز تمدين للترفيه في مجمع 360، الذي يشمل Infunity، The Bowl Room، وFreeze Club والتي تقدم المتعة لجميع أفراد الأسرة.

وبالإضافة إلى الخدمات الحصرية، تفخر Ooredoo بشراكتها مع مؤسسة بيت عبدالله لرعاية الأطفال في المستشفيات، حيث يستطيع العملاء التبرع بنقاط نجوم الخاصة بهم إلى مبالغ مالية تقدم لبيت عبدالله.