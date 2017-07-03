في إطار برنامج المكافآت والخصومات الذي يقدمه البنك الأهلي الكويتي لعملائه، يقدم البنك عرضين حصريين لحاملي بطاقاته الائتمانية لدى نادي بلاتينيوم الصحي في الفترة من الآن حتى نهاية ديسمبر 2017.

يوفر العرض خصما يصل الى 20% في حال الاشتراك في نادي بلاتينيوم الصحي لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، بالاضافة الى عرض يوفر جلسات مساج مجانية في مواقع مختارة. للاستفادة من العرض ليس على الراغبين من عملاء الأهلي سوى استخدام بطاقات الأهلي الفيزا انفنيت أو الفيزا سيغنتشر أو البطاقات الخاصة بحساب الراتب برستيج.

ويهدف برنامج المكافآت والخصومات الذي يقدمه البنك الأهلي الكويتي لعملائه نحو توفير عروض حصرية من خلال عدد من الشراكات التي يقيمها مع مختلف الجهات، ليقدم من خلالها عروضا قيمة تثري تجربة عملائه وتعززها.