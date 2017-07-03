المسافرون سيحظون بتجربة مقصورات الجيل التالي الرائدة في الصناعة

حطت طائرة الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في بكين، بعد رحلتها الافتتاحية من العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

واحتفالا بتلك المناسبة المهمة، أقيمت مراسم قص الشريط في أبوظبي وحضره عدد من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران، وسفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتضم طائرة دريملاينر 787-9 الجديدة، مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للاتحاد للطيران من الجيل التالي، وتحتوي على 299 مقعدا، 28 منها في درجة رجال الأعمال و271 في الدرجة السياحية، ما يمثل زيادة بمعدل 14% في الطاقة الاستيعابية.

وتوفر جميع مقاعد استديو درجة رجال الأعمال إمكانية الوصول المباشر إلى ممرات الطائرة، وتتميز بمقعد قابل للتحول إلى سرير كامل بطول 80.5 بوصة، وزيادة تبلغ 20% في المساحة الشخصية. وتتمتع المقاعد المنجدة بجلود بولترونا فراو الفخمة بخاصية التدليك في المقعد ونظام التحكم الهوائي في المساند الذي يساعد الضيوف على تعديل صلابة وراحة مقاعدهم.

وتم تجهيز طائرات الشركة من طراز بوينغ 787 بأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة من باناسونيك «eX3» ويضم أكثر من 750 ساعة من الأفلام والبرامج، بالإضافة إلى مئات من الخيارات الموسيقية وتشكيلة من الألعاب لكل من الكبار والأطفال. ويحتوي كل مقعد في «استديو درجة رجال الأعمال» على شاشة عرض تلفزيوني خاصة تعمل باللمس مقاس 18 بوصة مع سماعات إلغاء الضوضاء. ويمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بخدمات اتصالات الهاتف المتحرك والوصول إلى الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة ومشاهدة البث المباشر لسبع قنوات فضائية.

وتوفر المقاعد الذكية في الدرجة السياحية، راحة معززة بفضل مسند الرأس الجانبي في كل مقعد ودعامة الظهر القابلة للتعديل وشاشة عرض تلفزيوني شخصية تعمل باللمس مساحة 11.1 بوصة، كما يصل عرض المقعد إلى 19 بوصة. وقد تم تصميم الطائرة لتقديم المستوى الأمثل من الخدمة مع التحسينات التي تشمل أنظمة التحكم في الرطوبة مع تحديد مستويات ضغط الهواء، بما يضمن الراحة للضيوف بحيث يصلون إلى وجهاتهم وهم يشعرون بتجدد الحيوية والنشاط.