قالت المجموعة المشتركة للمقاولات: إن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الشركتين المستأنف عليهما، وهما «ألبي مانشيبو» و«الجحمة للتجارة العامة والمقاولات» بسداد 2.69 مليون دولار للمشتركة. وتابعت الشركة في بيان للبورصة، أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف ضده في دعوى طلب المشتركة تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.

وأوضحت المشتركة للمقاولات في البيان، أنه سيتم تحديد أثر الحكم بعد التنفيذ وتسلم المبلغ. يشار إلى أن الشركة تحولت للربحية في الربع الأول، حيث سجلت أرباحا بقيمة 510.12 ألف دينار، مقابل خسائر الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 616.37 ألف دينار.