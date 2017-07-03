محمد عواضة

أكد 22% من الكويتيين الذين تم استطلاع آرائهم انهم ادخروا اقل بكثير مما خططوا له العام الماضي ونفس النسبة تقريبا اكدت انهم ادخروا كما خططوا دون تغيير يذكر وذلك بحسب مؤشر الصكوك للادخار والذي تصدره شركة الصكوك الوطنية الإماراتية بالتعاون مع شركة سندس للأبحاث الأردنية.

وبحسب التقرير فقد تصدرت عوامل التضخم وغلاء المعيشة كعوامل اساسية ومشتركة سوف تؤثر على الخطط المستقبلية للأفراد للادخار في المستقبل وكان الكويتيون في المقدمة بنسبة 63% من الذين تم استطلاع آرائهم واكدوا ان غلاء المعيشة والتضخم سوف يؤثران بشكل واضح على خططهم للادخار في الأعوام المقبلة، متصدرين دول الخليج من حيث التوقعات المستقبلية للعوامل المؤثرة على خطط الادخار.

فيما اكد 35% من الكويتيين الذين تم استطلاع آرائهم ان المصاريف غير المتوقعة والتي تمثل ثاني العوامل المؤثرة في الخطط المستقبلية للافراد للادخار سوف تؤثر بشكل كبير على مستويات مدخراتهم.

وكانت شركة الصكوك الوطنية قد اعلنت عن نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادخار لعام 2016 والمخصص لدول الخليج التالية: المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وعمان. وكشفت نتائج المؤشر تسجيل الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين (37%) مقارنة مع 25% في السعودية و27% في باقي دول الخليج.

وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها أن 50% من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.

وبينت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون شهريا، مقابل 27% في باقي دول الخليج، حيث 90% منهم يدخرون شهريا. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64% في السعودية مقابل 58% في باقي دول الخليج.

أهم العوامل التي أثرت على مؤشر الادخار

وبين المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 56% من المشاركين في الاستبيان في السعودية يتوقعون استقرارا ماليا في المستقبل القريب و39% في السعودية يتوقعون زيادة دخلهم مقابل 60% في باقي دول الخليج يتوقعون استقرار وضعهم المالي في المستقبل مقابل 43% يتوقعون زيادة دخلهم.

وأظهر المؤشر أن 61% من المشاركين المدخرين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم في المستقبل القريب مقابل 52% في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. أما غير المدخرين من المشاركين في الاستبيان فوصل 48% في السعودية يخططون للبدء بالادخار في المستقبل القريب مقابل 39%من الشريحة نفسها في باقي دول الخليج.

وحول العوامل التي قد تؤثر على خططهم الادخارية في العام الحالي، برز التضخم وغلاء المعيشة العامل الأول لدى المشاركين في البحرين 54% و63% في الكويت و51% في عمان و42% في السعودية، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية (السعودية والبحرين 35% لكل منهما، الكويت 20% وعمان 18%).