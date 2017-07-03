«وطني» الأعلى من حيث القيمة و«وربة» الأكثر نسبة لإجمالي الأصول

البنوك تؤكد أن الاستثمارات تمت ضمن سياسة متحفظة واتبعت تعليمات «المركزي» مصطفى صالح

واصلت البنوك الكويتية الاعلان عن حجم الانكشافات على قطر بحسب طلب إدارة الإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال، حيث أعلنت كل البنوك الكويتية عن انكشافها بقيمة 487 مليون دينار على الحكومة القطرية او بنوك قطرية، فيما ذكر بنك واحد هو التجاري على الانكشاف من خلال الاستثمار بأسهم مدرجة بالبورصة القطرية.

تباينت البنوك فيما بينها من حيث قيمة الانكشاف والتي تصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة 227 ألف دينار، بينما جاءت باقي الانكشافات اقل من 50 مليون دينار، فيما تصدر القائمة من حيث نسبة الانكشاف الى اجمالي اصول البنك «وربة» الذي وصل حجم الانكشاف الى 2% من اجمالي اصوله فيما جاءت باقي النسب اقل من 1%.

وطني

أعلن بنك الكويت الوطني أن انكشافات المجموعة التي تزيد على سنة في قطر بلغت 227 مليون دينار، بما يمثل 0.9% من إجمالي موجودات المجموعة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن أكثر من نصف تلك القيمة تخص انكشافات سيادية منخفضة المخاطر مع جهات حكومية وبنوك قطرية، أما النسبة المتبقية فتتضمن انكشافات ائتمانية واستثمارية أخرى.

وقال البنك في بيانه إن كل انكشافات المجموعة تم منحها بناء على سياسة مصرفنا الائتمانية والاستثمارية المتحفظة والحصيفة، وتماشيا مع استراتيجيته الصارمة في إدارة المخاطر للتحوط والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة. وحول الأثر المالي، لفت البنك إلى أنه لا يوجد أثر مالي حاليا على المركز المالي.

الأهلي الكويتي

قال البنك الأهلي الكويتي إن إجمالي انكشافات المجموعة مع البنوك القطرية بلغ 148.2 مليون دولار. وأوضح الأهلي، في بيان للبورصة الأسبوع الماضي، أن جميع انكشافات المجموعة مع البنوك القطرية تقل آجالها عن سنة

بنك بوبيان

وضح بنك بوبيان أن إجمالي انكشافاته على السوق القطري بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، بما يعادل 0.09% من إجمالي أصول بوبيان.

يشار إلى أن إجمالي موجودات «بوبيان» بلغت 3.7 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2017. وطبقا لإفصاح البنك، فإن تلك الانكشافات تخص بنوكا قطرية ذات تصنيفات ائتمانية فئة «A».

البنك التجاري

أعلن البنك التجاري أن حجم الانكشاف على بنوك قطرية يصل الى 44 مليون دينار تمثل 1% فقط من اجمالي اصول البنك تتركز في استثمارات في سندات صادرة عن بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية A فيما توجد نسبة بسيطة من الاستثمارات في اسهم مدرجة بالبورصة القطرية تصل الى 315 الف دينار. واشار البنك في بيان للبورصة ان الاستثمارات تمت بناء على سياسة المصرف المتحفظة والحصيفة.

بنك وربة

لم تكن انكشافات بنك وربة كبيرة من حيث الحجم حيث وصلت الى 32.8 مليون دينار، ولكن نظرا لانخفاض قيمة أصول البنك مقارنة بباقي البنوك الكويتية فمثل حجم الانكشاف 2% من اجمالي اصول البنك واوضح بيان البنك ان الانكشافات موزعة على منتجات ومؤسسات متنوعة وبشكل رئيسي تخص بنوكا قطرية ذات تصنيفات ائتمانية A+ بالاضافة الى صكوك قطر السيادية.

بيت التمويل الكويتي

وصل حجم الانكشاف على قطر الى 31 مليون دينار تمثل 0.19% من اجمالي اصول بيت التمويل الكويتي، كما في 31 مارس الماضي منها 55% تخص انكشاف على جهات حكومية قطرية و45% تخص انكشاف على بنوك قطرية، واكد البنك في بيانه للبورصة ان الانكشافات تمت في اطار عمليات تمويل واستثمار وفق متطلبات كل الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي.

بنك الخليج

بلغت انكشافات بنك الخليج 12.24 مليون دينار تمثل 0.2% فقط من اجمالي اصول البنك وهي انكشافات سيادية منخفضة المخاطر مع حكومة قطر بحسب البيان الذي أرسله البنك للبورصة الكويتية أمس مؤكدا ان انكشافات البنك تأتي في اطار سياسة البنك الائتمانية والاستثمارية المتماشية مع استراتيجية ادارة المخاطر والتحوط والحد من الاثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها.

بنك برقان

اعلن بنك برقان ان حجم انكشافه على قطر وصل الى 66.7 مليون دينار لا تمثل سوى 0.9% من اجمالي اصول البنك وان اغلب تلك الانكشافات منخفضة المخاطر وان معظم تلك الانكشافات مع بنوك ومؤسسات حكومية قطرية وان حجم الانكشافات غير النقدية يصل الى 8 ملايين دينار فقط وانها تتماشى مع السياسات الاستثمارية الحصيفة والمتحوطة للبنك والتي تراعي كل توجيهات بنك الكويت المركزي.

الأهلي المتحد

بلغ حجم انكشاف البنك الاهلي المتحد 21 مليون دينار بما يعادل 0.55% من اجمالي اصول البنوك كما في 30 يونيو الماضي، واكد البنك في بيان صحافي للبورصة الكويتية امس ان جميع تلك الانكشافات سيادية عبارة عن صكوك اسلامية منخفضة المخاطر مع جهات حكومية وشبه حكومية وبنوك قطرية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع بما يتماشى مع سياسة البنك المتحفظة وتعليمات بنك الكويت المركزي.