سهم «ريم» خسر 40% في صفقة الـ 400 سهم في أول جلسة تداول منذ 3 أسابيع

أسهم قيادية حافظت للمؤشرات الوزنية على تماسكها.. و«كويت 15» رابحاً 0.5% شريف حمدي

تعرض المؤشر السعري لبورصة الكويت لانخفاض أمس بنسبة 2.2% اثر خسارته أكثر من 150 نقطة، ليهوي المؤشر العام إلى 6612 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بأقل من نصف نقطة بنسبة 0.11% ليصل إلى 398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كويت 15» بأكثر من 5 نقاط بنسبة ارتفاع 0.5% ليصل إلى 915 نقطة.

وبدا جليا أن الانخفاضات الكبيرة لعدد محدود من الأسهم مثل سهم ريم الذي هوى بنسبة 40% بخسارته 156 فلسا من قيمته السوقية بهبوطه إلى 234 فلسا من 390 فلسا من خلال صفقة تداول واحدة بكمية 400 سهم، وكذلك سهم إياس الذي تراجع بنسبة 20% بتراجعه من 950 فلسا إلى 760 فلسا، إضافة إلى سهم نابيسكو الذي تراجع بنسبة 11% بخسارته 149 فلسا ليتراجع إلى 1206 فلوس من 1355 فلسا.

وانعكس تراجع هذه الأسهم على المؤشر السعري بشكل لافت وهوى به لأكثر من 2%، وهو ما يعني أنه في حال ارتفعت مثل هذه الأسهم بهذه النسب سيكون ارتفاع المؤشر السعري كبيرا أيضا كما الانخفاض في جلسة أمس.

«ريم».. 40% تراجعاً

بجلسة واحدة

وبالنظر لسهم مثل ريم على سبيل المثال نجده خسر 156 فلسا في جلسة واحدة تعادل 40% من قيمة السهم السوقية، علما أن نظام التداول بعد تطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، يسمح لأي سهم بالارتفاع والانخفاض في حدود 20% من سعر الأساس كحدين أقصى وأدنى.

ووصل سعر إغلاق سهم ريم إلى 234 فلسا في تداولات أمس، علما أن آخر سعر تداول به السهم في 12 يونيو الماضي كان 390 فلسا، ولم يشهد السهم تداولات منذ ذلك الحين.

تراجعات بالحد الأقصى

وانعكس تراجع عدد من الأسهم بالحد الأدنى إضافة إلى ما سبق على مجمل أداء المؤشر السعري، ومنهم على سبيل المثال سهم أجوان الذي تراجع بـ 20%، كما تراجع سهم آبار بـ 19.8%، وتراجع أيضا سهم الأنظمة بـ 19.7%، وتراجع سهم هيتس بـ 18%.

المؤشرات الوزنية.. تتماسك

ورغم تراجع المؤشر السعري، إلا ان المؤشرات الوزنية تماسكت إلى حد كبير، ولم يتراجع المؤشر الوزني سوى 0.1%، في حين ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.5% على وقع نشاط أسهم قيادية في قطاعات متنوعة مثل الوطني الذي ارتفع 2.2% بمكاسب سوقية 15 فلسا، كما ارتفع سهم اجيليتي 0.2%، وحافظ سهم بيتك على استقراره عند 483 فلسا.