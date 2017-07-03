أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى عن تدشين المقاصة للتطبيق الخاص بها «MAQASA APP»، والمتاح حاليا على الهواتف الذكية، وذلك اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أن هذه الخدمة متاحة مجانا للعملاء، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس إدارة «المقاصة»، وفي إطار السعى نحو تطوير خدماتها وتوفير الوقت والجهد لعملائها.

وأضاف العيسى أن إدارة الشركة تسعى لتقديم جميع خدماتها بين يدي العملاء، وهذا ما تم الاخذ به فعليا، حيث تم الانتهاء من التطبيق الذي سيمكن العملاء من متابعة مستمرة لجميع الأرصدة سواء كانت أسهم أو نقد في حسابي التداول والسجل.

وأوضح أن سعي الادارة يتمثل في محاولة إرضاء العملاء، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيق كذلك من متابعة عمليات توزيع الارباح للشركات المدرجة والشركات غير المدرجة والتي تحتفظ الشركة الكويتية للمقاصة بسجلاتها لديها، مؤكدا أن هذه الخدمة تأتي كقيمة مضافة للخدمات التي تقدمها المقاصة عن طريق الاشتراك في خدمة المقاصة أونلاين. وعن آلية تفعيل الخدمة بين العيسى أن الاشتراك بالخدمة يتطلب حضور العميل الى مقر الشركة للتوقيع على النموذج المخصص لذلك سواء في إدارة حفظ الأوراق المالية بمبنى برج أحمد أو إدارة خدمة العملاء والكائن موقعها في الدور الأول في مبنى بورصة الكويت. وأشار العيسى الى أن «المقاصة» قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق عدد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائها من الأفراد والشركات ومنها خدمة التحويل المصرفي لأرباح المساهمين، وذلك بالتعاون مع المصارف والشركات المحلية المشاركة.