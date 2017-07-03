تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع إلى 3.7 ملايين دينار

يوسف لازم

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني د.أسامة جواد بوخمسين حصول الشركة على ترخيص من وزارة الإعلام بإعادة البث الفضائي، وذلك بموافقة وزارة المواصلات، ناهيك عن استكمال الشركة لجميع التراخيص اللازمة لمزاولة الرخصة الممنوحة لها.

وأضاف بوخمسين، في كلمته بتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية العادية للشركة عن 2016 والتي عقدت بنصاب قانوني بلغت نسبته 61.4%، أن ذلك يأتي مع استكمال الحكومة البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية، ولذلك تسعى الشركة جاهدة للبدء في استخدام هذه البنية التحتية واستخدام رخصة إعادة البث الفضائي الممنوحة لها عن طريق عمل تحالفات واتفاقيات استراتيجية لإعادة بث القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة والمعلوماتية عن طريق شبكة الألياف الضوئية بالكويت، وهو ما يتماشى مع نشاط وأغراض الشركة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 13 مارس الماضي وافقت على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بقيمة مليون دينار ليصبح 3.7 ملايين دينار، بدلا من 4.7 ملايين دينار، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال المطروح.

ونوه إلى أن خسائر الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغت نحو 274 ألف دينار، حيث بلغت خسارة السهم 8.7 فلوس للسهم الواحد، بالمقارنة بعام 2015 إذ كانت الأرباح 140 ألف دينار بربحية 4.6 فلوس للسهم.

وبلغت إيرادات الشركة في 2016 نحو 70 ألف دينار، بينما بلغت مصروفاتها 344.378 ألف دينار، بينما توجد للشركة مبالغ لدى الغير بإجمالي 1.4 مليون دينار في صورة عقود واستثمارات تتمثل في 182 ألف دينار لدى شركة فرح ميدي، و543 ألف دينار أسهم في شركة شهرزاد، كما توجد للشركة مبالغ صادر بها أحكام ضد الغير بمبلغ 682 ألف دينار.

من جهتها، أقرت الجمعية العمومية كل بنود جدول الأعمال ومن بينها عدم توزيع أسهم (منحة ـ نقدي) للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة كما بتاريخ انعقاد الجمعية، وعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على مزايا الإدارة العليا لعام 2016.