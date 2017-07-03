يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية علي زلزلة: إن هناك هبوطا حادا في ايرادات الشركة، اذ بلغت في 2016 نحو 1.736 مليون دينار مقابل 2.399 مليون دينار في 2015، وذلك بتراجع 662 ألف دينار.

ولفت زلزلة في كلمته بتقرير مجلس الادارة أمام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 51%، الى أن هذا الانخفاض يعود الى عزوف عدد كبير من عملاء الشركة عن تحويل أموالهم ومدخراتهم عن طريق القنوات الشرعية، واللجوء الى السوق السوداء بسبب الفارق الشديد في أسعار التحويل بين شركات الصرافة النظامية وشركات السوق السوداء.

ونجحت ادارة الشركة في تخفيض المصاريف والأعباء الأخرى للعام 2016 لتصبح 1.85 مليون دينار مقابل 1.89 مليون في 2015، أي بانخفاض 46%، ولكن نظرا للانخفاض الملحوظ في الايرادات فقد حققت الشركة صافي خسارة بلغت 115.3 ألف دينار في 2016، وبذلك تكون خسارة السهم 2.5 فلس مقابل ربحية بلغت 10.07 فلوس عن 2015.

ولفت زلزلة الى أن موجودات الشركة في 2016 بلغ 8.1 ملايين دينار خلال 2016 مقابل 7.9 ملايين دينار في 2015، وتمثل الموجودات المتداولة من إجمالي الموجودات للعام 2016 نحو 7.957 ملايين دينار، مقابل مطلوبات متداولة بقيمة 1.529 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2016.

وذكر زلزلة أن ذلك يعني أن معدل السيولة النقدية هو 5.20%، وهو من المعدلات الجيدة التي تعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في أي وقت.

وبلغت حقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2016 نحو 6.2 ملايين دينار، ما يعني أن قيمة سهم الشركة الدفتري في ذلك التاريخ 134 فلسا.

وأقرت العمومية بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2016 وذلك لتحقيق الشركة خسائر لهذه السنة، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.