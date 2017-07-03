عفيفة بن نخي ربحت ربع مليون دينار كراتب مدى الحياة لمدة 250 شهراً

أجرى البنك الأهلي المتحد في الثامن والعشرين من يونيو الماضي السحب على الجائزة الربع سنوية الكبرى «راتب مدى الحياة»، التي يقدمها البنك الأهلي المتحد من خلال برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، وكانت لحظة الفارقة في حياة الفائزة عفيفة علي بن نخي التي ربحت ربع مليون دينار كويتي كراتب مدى الحياة لمدة 250 شهرا.

وبهذه المناسبة، يتقدم البنك الأهلي المتحد لعملائه بالتهنئة للفائزة التي أصبح بإمكانها الآن تحقيق الكثير من أحلامها المادية سواء بامتلاك منزل العمر او شراء السيارة المفضلة لديها أو السفر للخارج أو تأسيس مشروع استثماري، أو غيرها من الأحلام والتطلعات، كما يؤكد البنك اعتزازه بنجاح برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تحقيق أحلام وطموحات عملاء البنك الكرام من خلال أضخم برنامج للجوائز في الكويت.

كذلك يتقدم البنك الأهلي المتحد لعملائه له بالشكر على ثقتهم المتنامية، والتي تضاعف من التزام البنك تجاه تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، متمنيا للجميع الاستفادة من مميزات برنامج الحصاد الإسلامي، الذي يقدم أعلى قيمة من الجوائز التي تصل إلى 3.4 ملايين دينار سنويا، بالإضافة إلى تقديمه 26 جائزة أسبوعية، وهي أكبر عدد من الفائزين أسبوعيا.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز الحصاد للتوفير الإسلامي في فتح حساب توفير بقيمة 100 دينار، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب الربع سنوي بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة أسبوعين على الأقل قبل تاريخ السحب، أما بالنسبة للسحب الأسبوعي فيحصل العميل على فرصة واحدة للمشاركة في السحب الأسبوعي عن إيداع مبلغ 50 دينارا، بشرط أن يحافظ العميل على رصيده لمدة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ السحب. وكلما زاد المبلغ المودع، زادت فرص المشاركة والفوز، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة في سحوبات الحصاد طبقا لشروط وأحكام البرنامج.