أعلن مصرف الراجحي- الكويت عن طرحه مجموعة من البطاقات الائتمانية التي تتيح للعملاء الاختيار من بينها بما يتلاءم مع احتياجاتهم المصرفية، ولفت البنك إلى أن جميع بطاقاته تتمتع بمميزات فائقة وتم تصميمها بعناية لتلبية جميع المتطلبات المختلفة.

ولفت المصرف إلى أن بطاقاته الائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنقسم إلى 3 فئات هي: «فيزا كلاسيك، فيزا ذهبية وفيزا بلاتينوم» ويتسم استخدامها بالسهولة المطلقة، حيث يمكن استخدامها للسحب النقدي عبر أجهزة السحب الآلي محليا ودوليا وللتسوق بكل حرية وأمان، يغنيهم عن حمل النقود معهم خلال الرحلة ليتمتعوا بتجربة مصرفية أسهل بفضل بطاقات الراجحي الائتمانية، مع إمكانية سداد قيمة المشتريات بالكامل أو على شكل أقساط شهرية بكل سهولة ومرونة مطلقة.

هذا ويتميز حاملو بطاقات فيزا بلاتينوم عن غيرهم من العملاء بتمكنهم من الدخول المجاني إلى قاعات كبار الزوار في أغلب المطارات العالمية. وقد صرح المصرف بأن تزايد الإقبال على هذه البطاقات يعود إلى التسهيلات التي تدعمها وسهولة استخدامها الآمن ومرونة سداد المبالغ المستحقة عليها، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز البطاقات الائتمانية لدى مصرف الراجحي مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ودون احتساب أي فوائد على العملاء، وتلبيتها كل احتياجات العملاء المالية.