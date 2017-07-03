قالت شركة كامكو للاستثمار الكويتية أمس الأحد ان أنشطة التداول في معظم الأسواق الخليجية تراجعت خلال يونيو الماضي مع تراجع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في المنطقة بنسبة 14% لتبلغ 20 مليار دولار.

وأوضحت «كامكو» في تقرير متخصص إن تراجع أسعار النفط التي انخفضت بنحو 8% خلال يونيو أضافت المزيد من الضغوط التراجعية على الأسواق فيما ساهمت بعض العوامل الإيجابية الأخرى في تخفيف حدة تلك الآثار.

وأضافت ان مؤشر التداول السعودي ارتفع بنسبة 8.1% خلال شهر يونيو، مسجلا أفضل أداء شهري على مستوى البورصات الخليجية في أعقاب اعلان مسؤولي مؤشر مورجان ستانلي العالمي عن وضع السعودية على قائمة المتابعة للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة.

وذكرت ان مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ارتفع بنسبة 4.9% خلال يونيو على خلفية النمو القوي الذي شهده السوق السعودي والارتفاع الهامشي لأسواق الإمارات.

وبينت أن المؤشرات الكويتية انخفضت للشهر الثالث على التوالي بسبب غياب المحفزات، اذ تراجع المؤشر الوزني بنحو 1.3% مغلقا عند مستوى 39933 نقطة، في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.3% بما يشير إلى تركيز المستثمرين على بيع الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة خلال يونيو.

وأضافت انه على الرغم من ذلك تظل الكويت أفضل الأسواق أداء على مستوى البورصات الخليجية بنمو يصل إلى نسبة 17.7% منذ بداية هذا العام 2017 في حين يصل نمو المؤشر الوزني إلى نسبة 5.1%.

وأشارت إلى تراجع مؤشر (كويت 15) بنسبة 0.6% في أعقاب التغيير نصف السنوي الذي يطرأ على مكوناته في يونيو 2017 متضمنا الأسهم الجديدة.

وعن أداء سوقي الإمارات، أفادت أن مؤشر أبوظبي العام أنهى تداولات يونيو دون تغير وأغلق عند مستوى 44254 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.6% بعد 4 أشهر متتالية من التراجع.

ولفت إلى انخفاض مؤشر البحرين العام للشهر الثالث على التوالي بنسبته 0.7% خلال يونيو مغلقا عند مستوى 13100 نقطة، كما واصل السوق العماني تراجعه للشهر الرابع على التوالي ليحل ثانيا من حيث أكثر الأسواق الخليجية تراجعا في يونيو 2017.

وقالت إن بورصة قطر شهدت خلال يونيو تراجعا للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجع (مؤشر قطر 20) إلى مستوى 877773 نقطة ليبلغ أدنى مستوياته في 17 شهرا.