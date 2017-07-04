أكاديمية AMG للقيادة تقدم تجارب للقيادة وحصصاً تدريبية للمتطلبات الفردية





انطلاقا من شهرتها الناصعة بالتقنيات المتطورة، وشغفها بالمنتجات الديناميكية والحسية، تقف مرسيدس-AMG بشموخ جدير لخبراتها المميزة في مجال المحركات والتطوير على مستوى العالم. إن التزام علامتها التجارية بمبدأ «قيادة الأداء» يصور الشغف والحافز الداخلي لكل الموظفين للتساؤل عن الوضع الراهن، ودفع الحدود لما هو متاح، وأيضاً لتبسيط تجارب القيادة الشاملة للعملاء مع سيارات ذات أداء ديناميكي فائق.

وتكمل مرسيدس-بنز ومرسيدس-AMG بعضهما البعض، فعلامة AMG تستفيد من القيم الكلاسيكية لعلامة مرسيدس مثل السلامة والراحة، بينما تحظى مرسيدس بمزيد من النفحة الرياضية من AMG. ومع المجموعة الموسعة جدا من المنتجات، يسر مرسيدس-AMG أن تواجه المنافسة من علامات الأداء لشركات تصنيع السيارات الرئيسية، ومن علامات السيارات الرياضية الكلاسيكية على حد سواء.

ومما لا شك فيه ان تعهد العلامة التجارية بمبدأ قيادة الأداء يجسد أكثر بكثير القوة الخالصة للسيارات، إذ يصف كذلك الدافع الداخلي الذي يحفز دائما السعي وراء ذروة الأداء، مما يجعل الموظفين في أفالترباخ مرتبطين ارتباطا وثيقا بالعملاء في شتى أنحاء العالم. ويتجلى ذلك عبر الإرادة القوية لبذل المزيد واكتشاف الحدود بأي ثمن. وكان هذا ما حدث في العام 1971، عندما حققت سيارة 300 SEL 6.8 AMG فوزا لا يمكن تصوره في سباق 24-ساعة على حلبة سبا-فرانكورشامبس. وهذا لا يزال صحيحا اليوم، كما يتضح من الطرازات المجهزة بالكامل بتكنولوجيا سباقات السيارات، ويستمر في المستقبل عندما ستوفر AMG كذلك تجربة ملموسة لسباقات الفورمولا 1 لغير المتسابقين.

وتساعد جوانب التفوق والقوة والشخصية على تشكيل ملامح قيادة الأداء. ويميز هذا أيضا الأفعال، ويمكن لمسه من قبل العملاء في السيارة، وخلال تجربة العلامة التجارية في أكاديمية القيادة أو عبر التواصل. وبالنسبة إلى العملاء، يؤدي ذلك إلى تجربة متكاملة وشاملة لجميع الحواس. وبالتالي فإن المعيار هو جعل تجارب العلامة التجارية مستدامة بقدر الإمكان.

رعاية مخصصة ونصائح احترافية في أكثر من 400 مركز للأداء

تعتبر الرعاية المخصصة والشاملة للعملاء ركنا رئيسيا آخرا لنجاح مرسيدس-AMG. ويلعب أكثر من 400 مركز للأداء في 40 دولة دورا هاما للغاية في هذا الصدد. ويمكن للعملاء ولمحبي العلامة التجارية الاستمتاع بعالم مرسيدس-AMG، فهناك وجهات يمكن من خلالها الإبحار في تاريخ العلامة التجارية وصفاتها الوراثية مباشرة، مثلا من خلال الجودة المتفردة لخدمة ونصائح العملاء من خبراء المبيعات والخدمة المدربين لدى AMG.

أكاديمية AMG للقيادة

يمكن للعملاء في أكاديمية AMG للقيادة اختبار جوانب الروعة لعلامة AMG بطريقة مثيرة. وتقدم الأكاديمية تجارب للقيادة وحصص تدريبية للمتطلبات الفردية، مما يمنح العملاء الفرصة للتعرف إلى إمكانات مرسيدس-AMG، في الوقت نفسه تعزيز مهاراتهم في التعامل مع جوانب السلامة على الطرقات ومسارات السباق.

وأثناء التدرب على وضعية القيادة على مسارات السباق AMG RACETRACK، يطور المشاركون مهاراتهم للقيادة وفق توجيهات المدربين من ذوي الخبرة بالسباقات، وبمساعدة البيانات المسجلة وتحليلات مقاطع الفيديو. ويتلقى المشاركون تدريبهم على يد نخبة من المعلمين - بمن فيهم عظماء السباق مثل بيرند شنايدر، وكارل فيندلينز، أو مدربين نشطين في رياضة السيارات للمسافات الطويلة وسلسلة السباقات، مثل يان زايفارت، وهانس دانزينر.

مركز مرسيدس-AMG للأداء في الكويت

نظرا لارتفاع الطلب على منتجات AMG، والحاجة لتقديم خدمات شخصية أكثر لعملائها في المنطقة، تم افتتاح مركز مرسيدس-AMG للأداء في الكويت كامتداد لمعرض مرسيدس-بنز لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي في الشويخ.

ويعتبر المركز الذي تبلغ مساحته 550 مترا مربعا أول منشأة مخصصة حصريا لسيارات مرسيدس-AMG في الكويت.

وتعليقا على مركز الأداء في الكويت، يقول كل من محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي ومايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: لا تعد سيارة AMG فقط بأداء مميز من الطراز الأول، بل أيضا بخدمة لا تضاهى. إن خبراء AMG لدينا مدربون ويتمتعون بمعرفة واسعة، مما يضمن لجميع العملاء الحصول على الاستشارة الشخصية التي يستحقونها. إنها فرصة عظيمة لعشاق السيارات لزيارتنا والاطلاع على التشكيلات الجديدة واختبار علامة AMG لما هو أبعد من أداء المحركات، وندعو الجميع ممن يرغب في التحدث إلى فريق عملنا لزيارة المركز.