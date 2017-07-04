تكنولوجيات وقدرات تواصل رائدة ضمن فئتها تتضمن أحدث أنظمة شفروليه للمعلومات والترفيه MyLink





تقدم شفروليه تريل بليزر 2018 مستويات فائقة من التحسينات، والتصميم، والراحة، والتكنولوجيا، مع قدرات رائدة ضمن فئتها وأداء قيادة يلبي المتطلبات المتنوعة للسائقين. هذه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم، مستعدة لتأخذ سائقها إلى أي مكان من خلال تقديم قدرات الدفع الرباعي برفقة تجربة قيادة مريحة وديناميكيات تحكم متميزة.

تصميم خارجي وداخلي مطور

في الخارج، تضفي الخطوط الرشيقة في تريل بليزر الجديدة المزيد من الصلابة المحددة إلى السيارة، في حين تحافظ على توزيعها القوي الذي يرسم معالم قدراتها لخوض أي نوع من الطرقات ومن أبرز هذه المزايا شبك التهوية والصادم والمصابيح الأمامية التي تأتي مع مصابيح الإضاءة النهارية، لتمنح تريل بليزر تميز ضوئي خاص.

وفي الداخل، عززت تريل بليزر بلوحة قيادة جديدة التصميم وكونسول أمامي عصري المظهر، تم تعزيزه بمواد ناعمة الملمس وتطريزات متناقضة. ومن خلال مقاعد الركاب السبعة «بالتصميم المسرحي» يحصل ركاب الصف الثاني والثالث على إمكانية الرؤية المحيطة بشكل أفضل، مع المقدرة على التحكم الفردي بمكيف الهواء لتعزيز الراحة القصوى في أشهر الصيف.

وتأتي تريل بليزر الجديدة مع محرك 3.6 ليترات يضمن تقديم أداء أفضل وقدرات مطورة في استهلاك الوقود، وهو يولد قوة تبلغ 275 حصانا و350 نيوتن متر من عزم الدوران.

واستكمالا للمحرك المطور، حصلت تريل بليزر على شاسيه أكثر صلابة وقوة بإطار الصندوق الكامل، وذلك لتطوير ثبات السيارة وراحة القيادة، وتوفير قدرات تحكم غير مسبوقة للسائق.

وإضافة إلى ذلك، تتضمن تريل بليزر نظام التوجيه الكهربائي الإلكتروني (EPS) الذي يجعل جهد التوجيه أكثر خفة داخل المدينة وعند القيادة بسرعات منخفضة. وتم تحقيق ذلك من خلال تخفيف الدعم الكهربائي مع ازدياد السرعة، ليحظى السائق بشعور مناسب الوزن للتوجيه عند القيادة بسرعات مرتفعة. وعلى المسافات الطويلة، يعوض هذا النظام ميلان المسار ويخفف من الاهتزاز الناجم عن عدم التوازن في العجلات.

ولضمان أقصى درجات الهدوء خلال القيادة، تستفيد تريل بليزر من حزمة جديدة لإلغاء ضجيج الهواء تم تطويرها مع أبواب ونوافذ وزجاج أمامي جديدة، زجاج الباب الأمامي أصبح أسمك بنسبة 10%، والتصميم الإيروديناميكي للمصابيح الأمامية. ونتيجة لذلك، أصبح تريل بليزر أكثر هدوءا بنسبة 8% عن طرازها السابق.

مزايا فاخرة

تحافظ السلامة على أولويتها بالنسبة إلى شفروليه في هذه السيارة وغيرها، وتأتي تريل بليزر مع مجموعة من تجهيزات السلامة النشطة والمتجاوبة تتضمن نظام التحكم بالجر، والفرامل المانعة للانغلاق، ودعم الفرملة المفاجئة، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، والنظام الإلكتروني للتحكم بالثبات، ونظام التحكم على المنحدرات، ونظام دعم الانطلاق على المنحدرات، والحماية من الانقلاب، ونظام التحكم بالمقطورة. هذا بالإضافة إلى وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب.

وتتضــمن المــــــزايــا التكنولوجية الأخرى نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، ومنبه مغادرة المسار، وتنبيه الاصطدامات الأمامية، ونظام دعم الفرملة الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات. وهي تتضمن أيضا ميزة التشغيل عن بعد، وهي ميزة عملية جدا في أجواء المنطقة الحارة. ويمكن تشغيل المحرك باستخدام المفتاح، ما يسمح للمقصورة بالوصول إلى الحرارة المرغوبة قبل دخول الركاب إليها.

وإدراكا لأهمية التواصل بالنسبة إلى عملاء اليوم، جهزت تريل بليزر بتكنولوجيات جديدة توجد عادة في السيارات الفاخرة مثل آبل كاربلاي. ويسمح هذا النظام للسائق أو الركاب بعرض نسخة مبسطة من هواتفهم الذكية على شاشة السيارة الملونة التي تعمل باللمس. ومع نظام Siri وبرمجيات التعرف على الصوت، يمكن للسائق التحكم بالأوامر الصوتية لضمان بقاء يديه على عجلة القيادة طوال الوقت.

وتدعم تريل بليزر الجديدة بتصميم داخلي وخارجي مطور، ومستويات مخففة من الضجيج داخل المقصورة ومن المحرك، وتكنولوجيا وتجهيزات سلامة مطورة، مع الحفاظ على قدرات السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات القوية، لتتماشى مع السمة المرموقة والناجحة لطرازات البيك أب والدفع الرباعي التي تقدمها شفروليه.

ومنذ المراحل الأولى للتصميم، كان لدى الفريق مهمة واضحة تتمثل في «وضع العميل في صميم كل ما نقوم به»، لذلك حرصوا على تصميم شفروليه لتكون أحد الأسماء الرائدة ضمن فئتها في المنطقة.