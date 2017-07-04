قوة جبارة وخفة حركة ونظام جر رباعي الدفع

السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة وتصل الى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في غضون 3.7 ثوانٍ





كشف قسم العمليات الخاصة لدى «جاكوار لاند روفر» النقاب عن سيارة «إكس إي إس في بروجكت 8» الأقوى والأكثر مرونة وأداء ضمن فئة سيارات السيدان، بقوة 600 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومترا في الساعة.

وتعتبر «إكس إي إس في بروجكت 8» ثاني سيارة ينتجها قسم العمليات الخاصة ضمن إصدار جامعي السيارات، وذلك بعد الإطلاق الناجح لسيارة جاكوار «إف تايب بروجيكت 7» عام 2014. وتتمتع سيارة السيدان رباعية الدفع وذات الأبواب الأربعة بأداء فائق ومزيج من القوة الهائلة والحركة الديناميكية بما يواكب طموحات عشاق القيادة المتحمسين.

وسعيا للتميز، لن يتم إنتاج سوى 300 سيارة من هذا الطراز الذي يقوم المركز الفني في قسم العمليات الخاصة في مدينة كوفنتري بتجميعها يدويا.

وبهذه المناسبة، قال جون إدواردز، مدير عام قسم العمليات الخاصة لدى «جاكوار لاند روفر»: «يحرص قسم العمليات الخاصة على إنتاج سيارات تتمتع بأقصى درجات الرفاهية والأداء الجبار والإمكانات الملائمة لمختلف التضاريس. وتجسد «إكس إي إس في بروجكت 8» ثمرة الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل من مصممين ومهندسين ومتخصصي التصنيع لابتكار أفضل سيارة رياضية عالية الأداء دون منازع».

وتمثل «إكس إي إس في بروجكت 8» بشكل حصري أرقى سيارات «جاكوار لاند روفر» عالية الأداء بمحرك وقود من 8 أسطوانات سعة 5 ليترات وقوة 600 حصان مع آلية سوبر تشارج، وعادم نشط متغير من التيتانيوم، فضلا عن نظام الجر رباعي الدفع، ومعايير الديناميكية الهوائية المعتمدة في السيارات الرياضية. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 322 كيلومترا في الساعة مع تسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثوان، ما يجعلها أسرع سيارات «جاكوار» على الإطلاق.

ومن الجوانب الأساسية التي تعزز أداء السيارة الأكثر تركيزا على طبيعة المسار بين قائمة سيارات قسم العمليات الخاصة في الشركة، هي التعديلات الهادفة التي تم اعتمادها ولاسيما ألواح الهيكل المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن والحائزة على جوائز مرموقة، بما في ذلك المصدات المصنوعة من الألياف الكربونية مع قنوات التبريد المعززة، وغطاء المحرك المزود بفتحة للتهوية والمصنوع من الألياف الكربونية، فضلا عن الهيكل المتقن الذي يغطي العجلات المصنوعة من سبائك الألمنيوم بقياس 20 بوصة، والمصد الأمامي القابل للتعديل، والأرضية المستوية، والمصدات الخلفية المصنوعة من ألياف الكربون، والموزع الخلفي للهواء، وجناح خلفي لتعزيز الديناميكية الهوائية. وبفضل هذه المزايا ستغدو «إكس إي إس في بروجكت 8» السيارة الأخف وزنا في مجموعة سيارات «جاكوار» سيدان العاملة بمحرك من 8 اسطوانات.

ولضمان الأداء الأمثل على الطرقات أو حلبات السباق، تتمتع السيارة بنظام التعليق الترقوي المزدوج الأمامي، والخلفي بواسطة الوصلات المتكاملة والنوابض المتينة مع المخمدات المتغيرة باستمرار والقابلة للتعديل يدويا (ما يخفض ارتفاع السيارة بواقع 15 ملليمترا عند خوض السباقات). وتعتمد السيارة لأول مرة في القطاع نظام المكابح الجديد المصنوع من الكربون والسيراميك، من خلال استخدام محامل عجلات على غرار سيارات «فورمولا ون» والمصنوعة من السيراميك والسيليكون المعالج. كما تم تجهيز السيارة بنظام التحكم التفاضلي الإلكتروني الفعال مع آلية تبريد بالزيت وذلك لأول مرة.

وتستكمل مزايا المقصورة مشهد الأداء المتميز للسيارة من خلال تطبيقات مخفية تبدأ بلمسات مزينة بالألياف الكربونية اللامعة وجلود الكنتارا لعجلة القيادة ولوحة القيادة والوجه الداخلي للأبواب. ويتم تبديل السرعات الثماني بسرعة من خلال آلية للتحكم بهذه الوظيفة خلف عجلة القيادة أو من خلال ذراع «بيستول شيفت» Pistolshift، وذلك لأول مرة أيضا.

وتعتبر «إكس إي إس في بروجكت 8» أولى سيارات «جاكوار» التي تنطوي على وضع السباق «تراك مود» الذي يضبط نظم التحكم والثبات أثناء القيادة على الحلبة ويعزز استجابة دواسة الوقود وأنظمة التوجيه لتحقيق أقصى درجات الدقة ومواكبة ردود فعل السائق.

وستتوافر السيارة بنموذجين عند إطلاقها، الأول سيكون قياسيا بأربع مقاعد عالية الأداء ومجهز بمقعدين أماميين مع حواف من المنغنزيوم إضافة إلى وسادة خلفية أكثر اتساعا لتعزيز مستويات الدعم. ويشتمل النموذج الاختياري الثاني «تراك باك» بمقعدين على مقاعد أمامية خفيفة الوزن مخصصة لسيارات السباق ومصنوعة من ألياف الكربون مع 4 نقاط للتثبيت عبر حلقات متينة مثبتة بدلا من المقعد الخلفي. وستكون عجلة القيادة في كلا النموذجين حصريا على جهة اليسار.

ويمكن لمقتني السيارة إضفاء طابع شخصي على سياراتهم من خلال اختيار ألوان وتشطيبات إضافية من مجموعة Premium Palette من قسم العمليات الخاصة والتي تتضمن 19 لونا إضافيا وتشطيبات وفق أساليب tri-coat، tinted clear coat، pearlescent ChromaFlairTM and satin matte، فضلا عن حزم من الشارات والعلامات المستوحاة من عالم السباقات.