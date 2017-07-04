أعلن البنك التجاري الكويتي عن أسماء الرابحين في سحب النجمة اليومي، وربع السنوي، وحملة «حول راتبك واربح مع التجاري»، وتم إجراء السحوبات والإعلان عن الفائزين بمشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عمر العثمان وعبدالوهاب العيسى، وبحضور عدد من الإدارة العليا للبنك والموظفين، وتحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني.

وقد تم نقل عملية السحب مباشرة على حسابات البنك في مواقع التواصل الاجتماعي حيث شارك كل من عمر العثمان وعبدالوهاب العيسى في عملية إجراء السحوبات وأعلنا عن الفائزين عبر حساباتهم الشخصية على تلك المواقع وقاما كذلك بالتواصل مع الفائزين وتهنئتهم.

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن الفائز بجائزة الـ 150 الف دينار حيث ابتسم الحظ للفائزة شيخ جوسيا بيجم للفوز بهذه الجائزة في السحب الكبير للربع الثاني لحساب النجمة، كما حالف الحظ سالم فلاح البالود للفوز بسيارة مرسيدس C-Class في «حول راتبك واربح مع التجاري».

والبنك التجاري ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر لكل من ساهم في إجراء عملية السحوبات التي تمت بسلاسة ونظام. كما يهنئ جميع الفائزين في سحوبات النجمة وحملة «حول راتبك واربح مع التجاري».