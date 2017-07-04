استحوذت السعودية على 9.5% من حجم صناديق الثروة السيادية حول العالم، بإجمالي 697 مليار دولار، وفقا لتقرير شهر يونيو الماضي، الصادر عن مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وأظهرت بيانات المؤسسة، حفاظ صندوق الأصول الأجنبية المملوك لـ «ساما»، على المركز الرابع عالميا، والثاني عربيا، خلال الشهر مقارنة بشهر مارس السابق، بأصول بلغت 514 مليار ريال.

واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المركز الثاني عشر عالميا، بأصول 183 مليار دولار.

وتصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الصناديق السيادية حول العالم، بأصول 922 مليار دولار، وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار، في المركز الثاني، بأصول 828 مليار دولار.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بنهاية يونيو نحو 7.33 تريليونات دولار.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات النفطية للمملكة 35% خلال أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشعر من العام السابق، مثلت 78.2% من إجمالي الصادرات.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن الصادرات النفطية بلغت 51.9 مليار ريال، في أبريل 2017، مقارنة مع 38.5 مليار ريال الشهر المقارن العام السابق.

وأظهرت بيانات رسمية، الشهر الماضي، تراجع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.01 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي، مقابل 7.23 ملايين برميل يوميا في مارس، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وضخت المملكة، حسبما نقلت الوكالة، 9.946 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي ارتفاعا من 9.90 ملايين برميل يوميا في مارس.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بالسعودية قد ارتفعت إلى 14.46 مليار ريال (3.86 مليارات دولار) خلال شهر أبريل من عام 2017، مقابل 14.19 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) خلال شهر أبريل من عام 2016، بارتفاع نسبته 1.9%.

وخفضت السعودية إنتاجها النفطي بشكل كبير، في يناير الماضي، لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض بما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته أوپيك إلى مستوى قياسي يزيد على 90%.

وقالت شركة بي بي البريطانية إن الاحتياطيات المؤكدة لدى المملكة العربية السعودية من النفط، بلغت 266.5 مليار برميل بنهاية 2016، تعادل 36.6 مليار طن من النفط.